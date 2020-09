Rakitić čustven ob vrnitvi: V Sevillo sem se vrnil kot boljši nogometaš

Priljubljeni 'Raketa' bo v Sevilli ostal naslednje tri sezone in tako skušal vsaj ponoviti, če že ne nadgraditi rezultatske dosežke iz obdobja (2011 - 2014), ko je že uspešno nastopal za večkratnega zmagovalca Evropske lige. "V karieri sem osvojil veliko število lovorik, a želim si, da jih osvajajo tudi moji soigralci. Veselim se nastopanja v dresu kluba, ki mi je še posebno pri srcu. In prepričan sem, da lahko ob kakovostnem delu in zdravih ambicijah dosežemo začrtane cilje," je uvodoma dejal vzhičeni hrvaški reprezentančni vezist, ki je v nadaljevanju druženja z novinarji priznal, da je bila odločitev o odhodu iz Barcelone sprejeta pravočasno.

Po tem, ko je še dan poprej ob čustvenem slovesu od Barcelone s svojim nekdanjim šefom Josepom Mario Bartomeuom pred predstavniki 'sedme sile' obujal spomine na nepozabnih šest let, ki jih je preživel na kultnem Camp Nouu, se je 32-letni vezist Ivan Rakitić že naslednji dan mudil v njemu dobro znanem okolju, kjer je predstavil svoje želje in ambicije ob vrnitvi v Andaluzijo.

"V Kataloniji sem preživel prečudovitih šest let, kjer sem osvojil 13 lovorik. In obenem spoznal prekrasne ljudi, ki bodo moji prijatelji za vedno. A v življenju in športu je tako, da je treba v pravem trenutku sprejeti najboljšo mogočo odločitev. Verjamem, da sem jo v svojem primeru sprejel pravočasno in ob tehtnem razmisleku. V Sevilli želim pisati podobno uspešno zgodbo, ob ambicijah, ki jih imamo, ne dvomim, da nam ne bi uspele velike stvari," je prepričan Rakitić, ki ob koncu dodaja:

"Pred menoj so najlepša leta. Počutim se odlično, težav s poškodbami nimam, tako da komaj čakam, da se nogometno kolesje znova zažene. Prepričan sem, da se v Sevillo vrača boljši Ivan Rakitić od tistega, ki je Andaluzijo zapustil pred šestimi leti. Dozorel sem kot nogometaš in oseba, sem precej bolj samozavesten, in ob izkušnjah, ki jih premorem, bom skušal biti v največjo mogočo pomoč mojim soigralcem in trenerskemu štabu."