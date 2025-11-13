Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Rakitić: Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada, kot ga je imela Barca

Barcelona, 13. 11. 2025 16.10 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Nekdanji hrvaški nogometaš Ivan Rakitić je prepričan, da v zgodovini evropskega nogometa nobena ekipa ne bo več sestavila takšne napadalne trojice, kot so jo tvorili Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar. V podkastu The Rest is Football se je razgovoril o svojih časih pri Barceloni in o tem, kaj je zanj pomenilo zastopati barve blaugrane.

Ivan Rakitić je bil pri Barceloni od 2014 do 2020.
Ivan Rakitić je bil pri Barceloni od 2014 do 2020. FOTO: Profimedia

Ivana Rakitića pet let po tem, ko je zapustil vrste Kataloncev, še vedno prevevajo lepi spomini na čase pri blaugrani."Zgodovine Barcelone se ne da opisati z besedami. Razumeš jo lahko le, ko si resnično tam, ko si del tega neverjetnega kluba," Hrvat s ponosom gleda na to, da je bil del Barcine družine. 

V še posebej veliko veselje mu je bilo igranje ob boku napadalne trojice Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar, veličine katerih so se zavedali vsi v garderobi. "Zavedali smo se, da smo del nečesa posebnega. Z njimi so celo slabe podaje postale dobre. Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada," je prepričan nekdanji vezist Barcelone.

Messi-Suarez-Neymar so po mnenju Rakitića tvorili najboljša napadalno trojico v zgodovini evropskega nogometa.
Messi-Suarez-Neymar so po mnenju Rakitića tvorili najboljša napadalno trojico v zgodovini evropskega nogometa. FOTO: Profimedia

Poudaril je zlasti vlogo argentinske desetice, ki ga je označil za tihega vodjo ekipe. "Z Messijem sem odigral več kot 300 tekem. On je tisti, ki spreminja igro, tisti, ki nogomet razume na drugačen način."

Kot trenerja, ki ga je najbolj zaznamoval, je izpostavil Luisa Enriqueja, veliko pa je govoril tudi o takojšnji kemiji med njim, Xavijem Hernandezom, Andresom Iniesto in Sergiem Busquetsom

"S Xavijem sem preživel le eno sezono, a sem se ob njem učil 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Vse, kar je počel, in to, kako se je pripravljal na tekme, je bila zame lekcija," je dejal. "Z njim, Iniesto in Busquetsom smo se razumeli, brez da bi se pogledali," je pripovedoval Hrvat.

Ivan Rakitić je užival v igranju z Lionelom Messijem.
Ivan Rakitić je užival v igranju z Lionelom Messijem. FOTO: Profimedia

Rakitić se je Barceloni pridružil pred sezono 2014/15, ki je bila za blaugrano sanjska. Katalonci so slavili v španskem prvenstvu, španskem kraljevem pokalu in Ligi prvakov, potem pa evropske krone niso uspeli več osvojiti. A 37-letnik je prepričan, da bi lahko pobrali še več. "Nismo bili stoodstotno lačni, z lahkoto bi osvojili dve ali tri Lige prvakov," verjame.

Kot prelomnico v zgodovini je izpostavil odhod Neymarja v PSG, odgovornosti za to potezo pa ni preložil na vodstvo. "To je bila čisto naša krivda, od igralcev. Ne od trenerja, predsednika ali navijačev," je poudaril.

Rakitić je vrste Barcelone zapustil leta 2020, vrnil se je k Sevilli, štiri leta kasneje pa podpisal za savdijski Al Šabab. V istem letu ga je tudi zapustil in oblekel dres splitskega Hajduka, nato pa se letos upokojil.

nogomet barcelona ivan rakitić
Naslednji članek

Ancelotti: Kroosa in Modrića ne moreš nadomestiti

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
13. 11. 2025 16.25
Evo farsiči. Ž. Ž. vam je zopet postregel z enim člankom, na katerega boste lahko orgazmirali :D:D
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330