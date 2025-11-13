Rakitić: Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada, kot ga je imela Barca

Ivana Rakitića pet let po tem, ko je zapustil vrste Kataloncev, še vedno prevevajo lepi spomini na čase pri blaugrani."Zgodovine Barcelone se ne da opisati z besedami. Razumeš jo lahko le, ko si resnično tam, ko si del tega neverjetnega kluba," Hrvat s ponosom gleda na to, da je bil del Barcine družine.
V še posebej veliko veselje mu je bilo igranje ob boku napadalne trojice Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar, veličine katerih so se zavedali vsi v garderobi. "Zavedali smo se, da smo del nečesa posebnega. Z njimi so celo slabe podaje postale dobre. Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada," je prepričan nekdanji vezist Barcelone.
Poudaril je zlasti vlogo argentinske desetice, ki ga je označil za tihega vodjo ekipe. "Z Messijem sem odigral več kot 300 tekem. On je tisti, ki spreminja igro, tisti, ki nogomet razume na drugačen način."
Kot trenerja, ki ga je najbolj zaznamoval, je izpostavil Luisa Enriqueja, veliko pa je govoril tudi o takojšnji kemiji med njim, Xavijem Hernandezom, Andresom Iniesto in Sergiem Busquetsom.
"S Xavijem sem preživel le eno sezono, a sem se ob njem učil 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Vse, kar je počel, in to, kako se je pripravljal na tekme, je bila zame lekcija," je dejal. "Z njim, Iniesto in Busquetsom smo se razumeli, brez da bi se pogledali," je pripovedoval Hrvat.
Rakitić se je Barceloni pridružil pred sezono 2014/15, ki je bila za blaugrano sanjska. Katalonci so slavili v španskem prvenstvu, španskem kraljevem pokalu in Ligi prvakov, potem pa evropske krone niso uspeli več osvojiti. A 37-letnik je prepričan, da bi lahko pobrali še več. "Nismo bili stoodstotno lačni, z lahkoto bi osvojili dve ali tri Lige prvakov," verjame.
Kot prelomnico v zgodovini je izpostavil odhod Neymarja v PSG, odgovornosti za to potezo pa ni preložil na vodstvo. "To je bila čisto naša krivda, od igralcev. Ne od trenerja, predsednika ali navijačev," je poudaril.
Rakitić je vrste Barcelone zapustil leta 2020, vrnil se je k Sevilli, štiri leta kasneje pa podpisal za savdijski Al Šabab. V istem letu ga je tudi zapustil in oblekel dres splitskega Hajduka, nato pa se letos upokojil.
