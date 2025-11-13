Rakitić: Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada, kot ga je imela Barca

Nekdanji hrvaški nogometaš Ivan Rakitić je prepričan, da v zgodovini evropskega nogometa nobena ekipa ne bo več sestavila takšne napadalne trojice, kot so jo tvorili Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar. V podkastu The Rest is Football se je razgovoril o svojih časih pri Barceloni in o tem, kaj je zanj pomenilo zastopati barve blaugrane.

Ivan Rakitić je bil pri Barceloni od 2014 do 2020.

Ivana Rakitića pet let po tem, ko je zapustil vrste Kataloncev, še vedno prevevajo lepi spomini na čase pri blaugrani."Zgodovine Barcelone se ne da opisati z besedami. Razumeš jo lahko le, ko si resnično tam, ko si del tega neverjetnega kluba," Hrvat s ponosom gleda na to, da je bil del Barcine družine. V še posebej veliko veselje mu je bilo igranje ob boku napadalne trojice Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar, veličine katerih so se zavedali vsi v garderobi. "Zavedali smo se, da smo del nečesa posebnega. Z njimi so celo slabe podaje postale dobre. Evropski nogomet ne bo nikoli več imel takšnega napada," je prepričan nekdanji vezist Barcelone.

Messi-Suarez-Neymar so po mnenju Rakitića tvorili najboljša napadalno trojico v zgodovini evropskega nogometa.

Poudaril je zlasti vlogo argentinske desetice, ki ga je označil za tihega vodjo ekipe. "Z Messijem sem odigral več kot 300 tekem. On je tisti, ki spreminja igro, tisti, ki nogomet razume na drugačen način." Kot trenerja, ki ga je najbolj zaznamoval, je izpostavil Luisa Enriqueja, veliko pa je govoril tudi o takojšnji kemiji med njim, Xavijem Hernandezom, Andresom Iniesto in Sergiem Busquetsom. "S Xavijem sem preživel le eno sezono, a sem se ob njem učil 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Vse, kar je počel, in to, kako se je pripravljal na tekme, je bila zame lekcija," je dejal. "Z njim, Iniesto in Busquetsom smo se razumeli, brez da bi se pogledali," je pripovedoval Hrvat.

Ivan Rakitić je užival v igranju z Lionelom Messijem.