Rakitić in Pique: Yamal ne bi igral v prvi postavi v naši Barceloni

Ivan Rakitić , ki s Hajdukom iz Splita napada prvi ligaški naslov po 20 letih, je za Barcelono igral od leta 2014 do leta 2020. Štirikrat je osvojil špansko La Ligo in kraljevi pokal. Leta 2015 se je s soigralci veselil trojne krone, ko je blaugrana v finalu Lige prvakov s 3:1 premagala Juventus. V Španiji se je proslavil tudi kot kapetan Seville, s katero je dvakrat osvojil Ligo Evropa. Na račun tega je pogosto gost v španskih medijih. Tokrat je dal intervju za Radio Marca.

Kaj pravite na zmago Barcelona nad Realom v finalu španskega pokala?

"Barcelona je osvojila kraljevi pokal po zmagi nad Realom v moji Sevilli. To je popolno, vse se je poklopilo. Slavje Barcelone v mojem mestu. Sevillo tako nazivam, saj vselej, ko me vprašajo, od kod sem, odgovorim, da iz Seville."

Ste gledali finale?

Real se je pritoževal nad sodniki

"Mislim, da je bilo sojenje spektakularno. Čestitam sodnikom, da so finale odsodili brez napak. Veliko ljudi na Hrvaškem me sprašuje, kaj se dogaja v Španiji, saj je Real kot ponavadi pretiraval. Sodniki so sijajno opravili svoje delo."

Barcelona lovi trojno krono. Vi dobro veste, kako jo je osvojiti?

"Norišnica. To sezono smo se prebijali skozi zelo težka obdobja, težja od sedanjih. Ampak ko gre vse kot po maslu in osvajaš naslove, ne želiš, da se sezona konča. Počutiš se nepremagljivega in neverjetno močnega. To je nekaj najlepšega, kar sem občutil kot nogometaš."