Rakitić po koncu sezone zapušča Barco, naslednja destinacija pa 'hrvaški' Inter

S prihodom Frenkieja De Jonga in Adriena Rabiota,Nizozemec in Francoz k Barciprihajata po koncu te sezone, se je Hrvat Ivan Rakitić malce ustrašil da izgublja vlogo prvokategornika vBarceloni, poleg tega pri 30 letih išče nov nogometni izziv, tako da je bolj ali manj že jasno, da odšteva mesece v dresu blaugrane. "Barca je, oziroma bo, v klub pripeljala Nizozemca De Jonga in Francoza Rabiota in Rakitićutegne izgubiti mesto v udarni postavi. Ker je na radarju Interja že kar nekaj časa in v črno-modrem dresu nastopa kar nekaj njegovih rojakov, je na dlani, da bo od konca sezone član kluba iz lombardijske prestolnice," trdi El Mundo Deportivo in poudarja, da je Rakitićevbrat Dejan, hkrati tudi njegov uradni zastopnik, že sestal s prvim operativcem Interja, nekdanjim prvim možem Juventusa Giuseppejem Marotto in usklajeval vse potrebno za polletni prestop. "Želja Interja je tudi Luka Modrić, a kot kaže je za kaj takšnega vse manj možnosti. Modrićbo podpisal novo pogodbo z Realom in se tam tudi upokojil," sporoča El Mundo. Katalonski mediji še dodajajo, da jeInterjev predsednik, Kitajec Steven Zhangodobril nakup Rakitića. "Hrvaški jezik je v slačilnici Interja že kar domač. V črno-modrem bo prava hrvaška kolonija," pa dodaja italijanska Gazzetta Dello Sport.