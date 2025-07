Rakitić končal igralsko kariero, a ostaja pri Hajduku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji hrvaški reprezentant je imel možnost aktivirati podaljšanje pogodbe za še eno sezono, a se za to ni odločil. Kljub vsemu bo še naprej del ekipe iz Splita, kjer bo v pomoč novemu športnemu direktorju Goranu Vučeviću .

Rakitić je v lanski sezoni, v kateri je Hajduk v boju za naslov prvaka obtičal na tretjem mestu za Rijeko in Dinamom, zbral 39 nastopov, dosegel dva gola in dodal pet asistenc. V Splitu so od njega pričakovali precej več, a 37-letnik, ki je v preteklosti z Barcelono osvojil trojno krono, pri Sevilli pa bil kapetan, ko je ta osvojila Ligo Evropa, tega pod vodstvom Gennara Gattusa ni dostavil.