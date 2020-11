Rakitić: Messi in Griezmann? Nikoli nista bila na 'bojni nogi'

"Tako Leo (Lionel Messi, op. p.) kot tudiAntoine (Griezmann, op. p.) sta izjemni osebnosti. Z obema sem imel krasen odnos in kot sem sam nič kolikokrat opazil znotraj in zunaj garderobe, sta bila v dobrih odnosih," je uvodoma dejal novi stari član Seville Ivan Rakitić in nadaljeval:

"Ko sta bila uspešna oba pri doseganju zadetkov, nihče ni spraševal ničesar o njunem odnosu. Ko je bil bolj uspešen eden od njiju, so se že začela različna natolcevanja brez realne osnove, ko pa sta bila oba v strelski krizi, so si mediji znali izmišljevati neverjetne stvari. In to je oba, pa tudi vse nas ostale, zelo motilo. Kot sem že dejal, imel sem to srečo, da sem uspel zelo dobro spoznati tako enega kot drugega, zato lahko o obeh govorim le v superlativih. Z nikomer nikoli nisem imel niti ene same težave."



Tako Ivan Rakitić, ki je v šestih sezonah, kolikor jih je preživel na kultnem Camp Nouu, osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Vključno s "trojčkom" v svoji prvi sezoni v dresu Barcelone 2014/15, ko se je z nekdanjimi soigralci veselil v španski La Ligi, španskem kraljevem pokalu in elitni Ligi prvakov.