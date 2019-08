Rakitić mož odločitve v Miamiju, Hazard s prvencem za Real

Nogometaši Barcelone so po Arsenalu na tekmi za lovoriko Joana Gamperja premagali še ekipo iz Serie A. Napoli je v Miamiju padel z 2:1, za Katalonce pa sta zadetka prispevala vezista Sergio Busquets in Ivan Rakitić . Hrvat je za zmago zadel v 79. minuti, edini zadetek Napolija pa je zabil kar Barcelonin branilec Samuel Umtiti .

"Rakitićevo sporočilo v Miamiju. Sporočilo Bartomeu in vsem, ki mislijo, da je prodaja Rakitića boljša kot to, da hrvaški vezist ostane," danes piše španski As, nanašajoč se na to, da se Hrvata želijo znebiti v tem prestopnem roku. "Težko je razumeti, kako Ivan Rakitić še danes zagotovo ne ve, ali bo igral prvo tekmo Barcelone na San Mamesu," še dodajajo španski novinarji.

BARCELONA

Podobno kot Barcelona se je zmage na pripravljalni tekmi razveselil Real Madrid, a tako kot Barcelona v Miamiju Real ni navdušil na tekmi v Salzburgu, kjer je slavil le z 1:0. Zadetek za galaktike, ki v pripravljalnem obdobju še ne delujejo nič kaj galaktično, je dosegel Eden Hazard, za katerega je to bil sploh prvi zadetek v dresu Reala.