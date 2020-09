Rakitić nič več v hrvaškem dresu: To je bila najtežja odločitev v karieri

Kot je poudaril Ivan Rakitić v daljšem zapisu na svojem Instagram profilu, se od hrvaškega nacionalnega dresa poslavlja s težkim srcem in po tehtnem razmisleku:



"V reprezentančni pokoj odhajam ponosen na vse, kar sem dosegel s svojimi reprezentančnimi kolegi in prijatelji. Za nas pristop in ljubezen do državnega dresa nikoli nista bila vprašljiva; ne glede na to, ali je šlo za prijateljsko ali uradno tekmo. Moje reprezentančne sanje so trajale kar 106 tekem, kaj več si niti ne bi mogel želeti. Slovo od dresa z državnim grbom je bila najtežja odločitev v moji karieri, ki je prišla po tehtnem razmisleku in spoznanju, da je napočil čas za mlajši rod, ki že trka na vrata članske reprezentance. Užival sem prav v vsakem trenutku, ki sem ga preživel v hrvaški izbrani vrsti in nikoli ne bom pozabil na trenutke sreče, ki smo jih doživeli na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. To so bili nepozabni trenutki. Prepričan sem, da bo hrvaška reprezentanca tudi v bodoče dosegala izjemne rezultate, saj si glede na potencial in nadarjenost igralskega kadra to tudi zasluži. Svojim dovčerajšnjim reprezentančnim kolegom in prijateljem želim vso srečo tega sveta, v meni pa bodo imeli največjega navijača."