Rakitić poslal jasno sporočilo predsedniku Bartomeuu: 'Barca' je moja prioriteta

V Španiji sicer upajo, da se bo tamkajšnje nogometno državno prvenstvo nadaljevalo 12. junija, a konkretnejših potrditev v tej smeri še ni bilo.



V vmesnem času, natančneje od ponedeljka, pa so zaživela nogometna igrišča španskih prvoligaških in drugoligaških klubov, ki jim je ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov dovoljeno trenirati v večjih skupinah s po 10 nogometaši. Vključno z najbolj ogroženima mestoma Madridom in Barcelono.

"To je bil poseben občutek, da smo lahko opravili prvi skupinski trening po tako dolgem času brez pravega stika. Od ponedeljka naprej se znova počutim kot pravi nogometaš,"je v pogovoru za radio Copeuvodoma dejal Ivan Rakitić, ki je zatrdil, da vsi spoštujejo nova pravila igre. "Spoštujemo trenutno stanje, zato upoštevamo predpisane ukrepe, obenem pa ne skrivamo zadovoljstva ob ponovni vrnitvi k skupinskim treningom in čimprejšnjemu nadaljevanju sezone," je poudaril dolgoletni hrvaški reprezentant, ki je razkril zanimivo anekdoto o svoji trenutni pripravljenosti. "Ko sem v ponedeljek prispel v naš trening center Ciutat Esportiva, so bil vsi–od prvega do zadnjega–presenečeni nad mojo fizično podobo. Dejali so: 'Ivan, spremenil si se.' In res je, zdaj se počutim veliko bolje v svoji koži kot pred nekaj meseci. Tudi sam čutim spremembe na bolje."