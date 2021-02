Rakitić se veseli, da bo s pomočjo Uefe risal nasmeške na obraze otrok

Uefina fundacija za otroke je pozdravila nov obraz. Pridružil se ji je namreč nogometaš Seville Ivan Rakitić, ki je v preteklosti velik pečat pustil tudi v Barceloni. Rakitić je postal prvi uradni ambasador omenjene fundacije.

"To, da sem lahko član družine Uefine fundacije, me navdaja s ponosom,"je v izjavi za Uefino uradno spletno stran dejal vezist Seville Ivan Rakitić."Zelo sem zadovoljen, obenem pa mi to daje veliko odgovornost, da pokažem vsem, da lahko skupaj z Uefino fundacijo in vsemi nogometaši otrokom z vsega sveta pomagamo, da se smejijo z radostjo. Dejstvo, da sem oče dvema punčkama, pomeni, da vem in razumem, kako pomembno je videti nasmeh na otroških obrazih,"je v čustveni izjavi še povedal hrvaški vezist, ki se je s hrvaško reprezentanco leta 2018 veselil naslova svetovnih podprvakov.

Pridružitev Uefini fundaciji je seveda z zadovoljstvom pozdravil tudi Slovenec na čelu Uefe Aleksander Čeferin. Obenem je prav Grosupeljčan tudi predsednik odbora Uefine fundacije za otroke."Ivan Rakitić ni le eden najboljših vezistov svoje generacije, je tudi oseba, ki si želi narediti občutno razliko izven igrišča, s katero bi izboljšal življenja drugih,"je Rakitićevo priključitev Uefini družini pozdravil Čeferin.

icon-expand Aleksander Čeferin na enem od dogodkov v begunskem taborišču Zaatari v Jordanu. FOTO: Uefa

"Navdušen sem nad Ivanovo predanostjo in željo, da bi pomagal otrokom z vsega sveta, in že se veselimo, da bomo tesno sodelovali z njim, da nam uspe doseči te cilje. Vrata so nogometašem, tako nekdanjim kot aktualnim, vedno odprta, da sledijo Ivanovemu zgledu in se pridružijo Uefini fundaciji kot njeni ambasadorji," je še pozval aktualni predsednik Uefe.

