Rakitić: Z Messijem ali brez njega Barcelona ni isto moštvo

Vse je bilo pripravljeno za poslastico, za obračun rojakov v elitni ligi prvakov med Lionelom Messijem na eni in Maurom Icardijem na drugi strani. A nesrečna poškodba komolca prvega zvezdnika Barcelona je stvari obrnila na glavo; varovanci Ernesta Valverdeja se bodo namreč v naslednji teden, v katerem jih čakata dve izjemno zahtevni preizkušnji, podali brez svojega glavnega moža, strelca enega od štirih zadetkov v derbiju 9. kroga La lige proti Sevilli, ki ga je 'blaugrana' dobila z izidom 4 : 2.



Toda ta zelo pomembna zmaga ima veliko grenkega priokusa, saj se na Camp Nouu zavedajo pomembnosti položaja, ko bodo proti Interju sredi prihodnjega tedna in le tri dni kasneje še na el clasicu proti ranjenemu Realu, morali iskati pot do novih točk brez morda največjega nogometnega virtuoza vseh časov. "Brez Messija nam bo na obeh srečanjih zelo težko, ampak moramo storiti vse, da bi se njegova odsotnost v moštvu čim manj poznala. Zavedamo se, da Barcelona z Lionelom Messijem ali brez njega ni isto moštvo, toda moramo stopiti skupaj in odigrati čim bolje," je bil zmage nad svojim nekdanjim klubom zadovoljen hrvaški reprezentančni vezist na začasnem delu v Barceloni Ivan Rakitić, in dodal: