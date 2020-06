Rakitić ostaja motiviran: Še najmanj sezono v Barci in tudi na SP z 'ognjenimi'

"Želim si igrati. Očitno je, da se moramo vrniti na igrišča v skladu z vsemi sanitarnimi predpisi, čeprav vemo, da 100-odstotne varnosti ni. A enako je tveganje pri vseh, ki se vračajo v službe. Tudi prodajalci v trgovinah se preoblačijo v garderobah in verjetnost, da se bodo tam okužili, je enaka kot pri nas. Oni so pripravljeni tvegati okužbo in tudi jaz sem," je pred dnevi za Marco razpredal 31-letni Hrvat, ki se mu je (bo) velika želja uresničila, saj so klubi v Španiji v sklepni fazi priprav na nadaljevanje sezone v Primeri Division, kjer Barca brani prvo mesto. "Prve tekme bodo ključne. Težko se je vrniti po prisilni trimesečni pavzi. Ne pomnim, kdaj nazadnje sem imel takšen počitek od treningov in tekem. A to je za nami, sedaj moramo optimalno izkoristiti še teh nekaj dni, ki so nam ostali za pripravo." Barcelono prva tekma po tekmovalnem premoru čaka 13. junija proti Mallorci.