Rakitića je klical celo sam Ronaldo, a je ostal v Barceloni, kjer je nezadovoljen

Španski As trdi, da Ivan Rakitić v Barceloni preživlja najhujše trenutke, odkar se je leta 2014 pridružil blaugrani. V tej sezoni je odigral kar 631 minut manj kot v enakem obdobju lani. Skupno je na zelenici preživel le 187 minut.

Zaradi neurejenega klubskega statusa se je Rakitić odločil, da izpusti zadnji dve akciji hrvaške reprezentance, česar nekateri naši južni sosedi niso sprejeli najbolje. "Nihče nima tako rad Hrvaške, kot jo imam jaz. Pustil sem Švico, državo, ki mi je dala vse. Moje srce bije za Hrvaško, moja ljubezen je neizmerna. Ocenil sem, da je zame najbolje, da si zbistrim glavo in se stoodstotno pripravim. To ne bi bil jaz. Mislim, da je to bilo pošteno do mene in mojih soigralcev," je neigranje za hrvaško reprezentanco na zadnjih dveh akcijah pokomentiral Rakitić. "Ne želim biti slabe volje, z glavo nekje drugje. Hvala selektorju za lepe besede in razumevanje, tako kot tudi ostalim soigralcem, ki so mi omogočili, da preskočim ti dve tekmi, še posebej kapetanu Luki Modriću," je še dodal 31-letni hrvaški vezist. Ta je bil eden ključnih mož hrvaške reprezentance pri osvojitvi naslova svetovnih podprvakov na prvenstvu v Rusiji.

Snubil ga je celo sam Ronaldo

Za Rakitića je bilo to poletje precej zanimanja, še posebej v Juventusu in PSG-ju. Nenazadnje ga je celo sam Cristiano Ronaldo poklical in ga prosil, če se mu pridruži v Stari dami. Barcelona je tedaj postavila previsoko ceno (50 milijonov evrov), tako da je posel padel v vodo. "Ne vem, kaj sledi. Težko je in neprijetno, želim igrati za Barcelono, ne pa samo biti del ekipe. Vse bom dal od sebe, da na naslednjih tekmah skušam to spremeniti. Imam pogodbo še za nekaj let, ni boljšega mesta kot v Barceloni. To je najboljši klub na svetu, a želim igrati, ne pa uživati v sprehodih po mestu in kopanju na morju," je bil jasen Rakitić. "Resnica je, da sem se pogovoril z ljudmi v klubu (s predsednikom Josepom Bartomeuom, trenerjem Ernestom Valverdejem in kapetanom Lionelom Messijem, op. p.). Vsi so vedeli, da imam druge ponudbe, to ni bila skrivnost," je še pojasnil Rakitić. Ta je nazadnje le dočakal nekaj minut na tekmi z nekdanjim klubom – Sevillo. "Rad bi se zahvalil navijačem za topel pozdrav pretekli konec tedna, to ni bilo naključje. A če bom videl, da se stvari v klubu ne bodo spremenile, se bomo z upravo morali znova usesti in pogovoriti," je med vrsticami odhod iz kluba namignil hrvaški vezist.