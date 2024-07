Raković prevzel Svobodo

Ermin Raković je vlogi trenerja pred prihodom na Vič je zastopal barve Ljubljane. Klub iz Šiške je spravil v 4. ligo in lani naskakoval novo napredovanje. Skozi celotno lansko sezono so bili na vrhu lestvice in igrali daleč najbolj napadalen nogomet z več kot 3,7 doseženega gola na tekmo. Na koncu je za preboj v tretjo ligo zmanjkala samo ena točka. Goji napadalno igro in svojo neizmerno željo po zmagi dobro prenaša na svoje igralce. "Več razlogov obstaja, da sem sprejel ta izziv. Verjamem da ima ekipa talent. Vidim veliko priložnost za napredek tako na individualnem kot ekipnem nivoju. Navdušen sem nad vizijo, ki jo ima klub. Želim si, da bi z znanjem in izkušnjami pripomogel klubu. Prepričan sem, da lahko dosežemo lepe stvari," je o razlogih za pridružitev Svobodi za uradno klubsko spletno stran povedal Raković.

"Cilji za sezono so ambiciozni, ampak realni. Predsedniku sem povedal, da moram najprej oceniti kakšno je stanje. Vem, da ekipa ima potencial. Z nekaj okrepitvami bomo skušali vzpostaviti ekipo, ki bo lahko naskakovala najvišja mesta. Najprej se moramo zavedati, da smo ekipa, na to dajem največ pozornosti. Moramo biti skupaj, enotni in potem bomo lahko dosegli cilj."