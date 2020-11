Ramijeve prigode: Z Ronaldovimi dresi bi si lahko kupil vilo; lahka dekleta in droge

"Z vsemi dresi, ki sta mi jih dala Messi in Ronaldo, bi si lahko kupil vilo v Los Angelesu. Spominjam se, da ko sem se prvič pomeril proti Ronaldu, je on na izmenjavo dresa zlahka pristal. Drugič, ko sem ga vprašal, mi je dres dal brez težav in z vsem spoštovanjem vzel mojega," je za radio RMC Sportosrednji branilec začel pripovedovati svoje prigode z nogometnih zelenic.

A še najbolj zanimivo prigodo z izmenjavo dresa je opisal ob porazu madridske ekipe, za katero je tedaj igral Cristiano Ronaldo. "Prosil sem ga za dres kar med tekmo in začel se je smejati ter me vprašal, koliko jih že imam," je razkril Rami. "Klub temu je na koncu pristal na to, da mi da dres. Na koncu ga niti nisem prosil, saj sem videl, da zelo slabe volje odhaja v garderobo. Nenadoma me je poklical, prišel k meni, slekel dres in počakal na mojega ter mi zaželel srečo. Elegantna gesta," je razkril nekdanji francoski reprezentant, ki si danes pri 34 letih kruh služi pri portugalski Boavisti.