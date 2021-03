Ramos dopolnil 35 let, njegova prihodnost pa je še vedno nejasna

Španski športni časnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da je prihodnost Sergia Ramosav vrstah madridskega Reala še vedno "absolutno negotova". Medtem, ko naj bi šlo Realu zelo dobro v pogajanjih za prihod avstrijskega zvezdnika Davida Alabe, pogajanja za podaljšanje pogodbe z Realovim kapetanom že več mesecev stojijo.

"Besede agenta Davida Alabe niso ravno najlepše darilo za rojstni dan Sergia Ramosa, ki je danes dopolnil 35 let, njegova prihodnost pa je v klubu, pri katerem je spisal zgodovino v 16 sezonah, absolutno negotova,"je zapisal AS.

Glede na to, kaj vse je Realu prinesel po takrat izjemno dragem prestopu iz Seville (27 milijonov evrov), se je Madridčanom vložek bogato poplačal, menijo novinarski kolegi iz prestolnice. Ramos naj bi s svojim krogom zaupnikov budno spremljal razplet pogajanj z Alabo, saj se po trditvah dobro obveščenega madridskega časnika njuni poti na Bernabeuu ne bosta srečali.

Po Alabo le v primeru, če Ramos odide

"Real Madrid, če se bo vse dobro razpletlo s podaljšanjem pogodbe (Raphaëla) Varana, ki se izteče leta 2022, se bo v operacijo Alaba vmešal le v primeru, če bo Ramos odšel. Če bo kapetan ostal, bodo morali obvoziti avstrijskega branilca in na novo postaviti iskanje zamenjave,"dodaja AS.

Ramos je na zadnji novinarski konferenci, na kateri je predstavil drugo sezono svojega dokumentarnega filma, dejal, da je že legendarni predsednik Reala Santiago Bernabeu govoril, da nogometaši niso "mladi in stari", temveč le "dobri in slabi".

Ramos: Če me bodo poškodbe spoštovale, sem lahko na maksimalni ravni

"Lahko vztrajam še tri, štiri ali pet sezon več, če bo moje telo zdržalo in me bodo poškodbe spoštovale, sem lahko na maksimalni ravni, zelo veliko delam na tem in moja miselnost bo vedno prisotna,"je dejal Ramos na vprašanje o tem, kakšno zapuščino želi pustiti za seboj.

ASdodaja, da je povsem jasno, da tudi Real (še) ni storil odločilnega koraka proti razrešitvi negotove situacije. Tudi zato, piše AS, ker namesto "simbola madridisma" išče "druge rešitve". Alaba, dodajajo, je "idealen", saj bi prišel brez odškodnine, denar, ki bi ga prejel ob podpisu pogodbe in nakazilo njegovemu agentu Piniju Zahavijupa bi predstavljal podoben vložek kot podaljšanje sodelovanja z Ramosom (plača 12 milijonov evrov neto). Alaba je seveda tudi kar sedem let mlajši.

Zavrnil znižanje plače in enoletno pogodbo

"Stališča Ramosa in Real Madrida za podaljšanje pogodbe se niso premaknila niti za kanček vse od začetka pogajanj, kljub temu pa sta obe strani pošiljali nasprotujoča sporočila prek medijev,"je dodal AS. "Ramos želi podpisati še dveletno pogodbo za isto plačo, ki jo prejema zdaj, brez vsakršnega znižanja. Madrid želi po drugi strani podaljšanje iz leta v leto, poleg trenutne plače pa z 10-odstotnim znižanjem,"piše madridski športni časnik.

"To je znižanje, za katerega so se posamično dogovorili z nekaterimi nogometaši ekipe, glede na to, da niso uspeli skleniti skupnega dogovora. Real Madrid je začela najedati težava plačne pogače. Zdaj za plače skupno nameni 448 milijonov (za vse zaposlene v klubu). Prihodki pa so zaradi pandemije padli vse do 617 milijonov. Ramosov klan je ponudil rešitev, enako, kakršno je sprejela Barca z (Gerardom) Piquejem. Da prejme plačo v večletnih obrokih in tako omogoči klubu, da si opomore v smislu prihodkov, ko bo na stadione spet začelo prihajati občinstvo. A do dogovora je zelo daleč."

Sezono bo želel zaključiti v stilu

Eden od razlogov je tudi nedavna operacija meniskusa, ki jo je prestal Ramos, zaradi česar ima Sevillčan slabše pogajalsko izhodišče, je prepričan madridski dnevnik. Težave s kolenom naj bi še okrepile prepričanje predsednika Florentina Pereza, da je na položaju srednjega branilca potrebna osvežitev, čeprav je pomembnost Ramosa za ekipo in navijače nesporna.

"Od tu naprej bo imel igralec veliko željo, da bleščeče zaključi trenutno sezono," je sklenil AS. Po koncu reprezentančnega premora se mu ponuja kar nekaj lepih priložnosti: še pred drugim "el clasicom" ligaške sezone proti Barceloni se bo Real čez točno en teden na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov pomeril z Liverpoolom. Povratna tekma na Anfieldu sledi 14. aprila.