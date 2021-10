Ramos Modriću: Kakšen kapetan!

Pomembna tekma za hrvaškega reprezentanta Luko Modrića v Elcheju ni ostala neopažena. Real Madrid si je priigral pomembno zmago (2:1). Zaradi odsotnosti Karima Bezemaja in zamenjave Marcela , je priložnost, da si nadene kapetanski trak, dobil Modrić. Veliko pozornosti je pritegnilo ravno dejstvo, da si je trak nadel prvič. Po tekmi je objavil ponosno fotografijo.

"Ponosen, da sem prvič kapetan Real Madrida," je zapisal na družbenih omrežjih."Dobra predstava ekipe," je še dodal. Madrid je tekmo zmagal po zaslugi odličnega Viniciusa, trenutno vročega brazilskega talismana. Modrić ga je po drugem zadetku toplo objel.

Marco Asensio in ravno Vinicius sta pod fotografijo hitro podala svojo čestitko, vendar je bil odziv Sergia Ramosa tisti, ki je najbolj izstopal. Ramos, ki je zdaj pri Paris Saint-Germainu, je eden najbolj ikoničnih in simboličnih kapetanov v zgodovini Madrida. "To je pravi kapetan. Velik človek," je zapisal.