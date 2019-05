Šok v Madridu: Ramos na izhodnih vratih Reala, odnos s Perezom nepopravljiv

Sergio Ramos, ki kapetanski trak galaktikov nosi od leta 2015, se je po tekmi proti Ajaxu, ki jo je Real Madrid na Santiago Bernabeu izgubil z 1 : 4, zapletel v besedni obračun s Florentinom Perezom. Ko se je besni Perez pojavil v garderobi in želel verbalno obračunati z igralci, je Ramos, ki je sicer tekmo moral izpustiti zaradi suspenza, stopil na stran ekipe in jo želel zaščititi. Perez je nato napadel Ramosa, češ da si branilec privošči preveč prostih dni. "Za ta klub sem dal vse! Za ta klub sem prelival kri, znoj in solze! Če me želiš vreči iz ekipe, me izplačaj in grem," je bil odgovor Ramosa, kot poroča španska Marca.

Preostali člani ekipe so pričakovali, da se bo njun odnos s časom izboljšal, a Ramos in Perez skoraj ne spregovorita več, zatrjujejo španski mediji. Ramos naj bi bil prizadet tudi zaradi žaljivih sporočil in kritik, ki na njegov račun prihajajo neposredno iz kluba. Predvsem namigovanja, da si je vzel preveč časa za regeneracijo po poškodbi mečne mišice, da ni želel pomagati svojim soigralcem ter da je bolj kot o prvenstvu razmišljal o svoji poroki. Vse to naj bi vodilo do nepopravljivega odnosa s Perezom, Ramos pa naj bi že razmišljal o prihodnosti, ki pa, kot kaže, ne bo v Madridu.