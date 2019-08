Ramos: Neymar je vrhunski nogometaš, eden izmed treh najboljših na svetu

Brazilca Neymarja so dolgo časa povezovali z vrnitvijo v Barcelono, v drugi polovici poletnega prestopnega roka pa so vse glasnejše govorice o njegovem odhodu v Real. Neymar namreč ne skriva svojih simpatij do kraljevega kluba. V enem izmed nedavnih intervjujev je tako Sergia Ramosa navedel kot najtežjega nasprotnika doslej, ob tem pa izpostavil tako Špančevo vlogo v obrambi kot tudi v napadu.