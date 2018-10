Ramos: Ni čas za govorjenje, čas je za delovanje

Julen Lopetegui je moral oditi po nizu slabih izidov belega baleta, pika na i je bil visok poraz na večnem derbiju z Barcelono. Nadomestil ga je Santiago Solari , ali le začasno ali za dalj časa, bo jasno v kratkem. Argentinec, ki je v preteklosti igral za Real, bo moštvo vodil na naslednjih dveh tekmah, pokalni in prvenstveni.

Nogometaši belega baleta čakajo na razplet dogajanj in so sila zadržani v izjavah, izstopa le Sergio Ramos. Kapetan Reala se je v intervjuju in na družbenih omrežjih oglasil že, ko je šlo za prve odmeve ob trenerski spremembi.

Pred prvo tekmo pod Solarijevim vodstvom pa je na Twitterju objavil kratko sporočilo in pozval, da je pomemben le nogomet: "Zavedamo se in se počutimo odgovorne za trenutno situacijo. Vendar to ni čas za govorjenje, čas je za delovanje. Danes je prvi korak."Morda bo Real zasijal v novi luči, kar je dobra novica za Solarija, ki bi lahko posledično dobil večjo mero zaupanja predsednika Florentina Pereza.