Ramos ni naklonjen ideji o menjavi trenerja: Bila bi norost

Nad Santiago Bernabeu so se zgrnili črni oblaki. Potem ko je prvi poraz kraljevemu klubu zadala Sevilla, so galaktiki morali priznati premoč tudi moskovskemu CSKA, za piko na i pa je poskrbel sobotni poraz proti Alavesu.

Real je sicer v začetku proti Alavesu prikazal izjemno napadalno igro, v prvih desetih minutah so galaktiki kar petkrat streljali na vrata domačih, a neuspešno.

V bran mu je stopil tudi kapetan Sergio Ramos , ki ni naklonjen ideji o menjavi trenerja. "Drugi ljudje bodo sprejemali te odločitve, ne mi, igralci. Za ekipo sprememba trenerja nikoli ni prijetna. A to ni v naših rokah. Bila bi norost, vsaj za ekipo, ki se bori za najvišja mesta. Moramo ostati trdno na tleh, mirni, in poskusiti obrniti potek v našo prid," je zagotovil kapetan madridskega Reala, ki je tekmo v Moskvi spremljal le s klopi, poraza pri Alavesu pa ni mogel preprečiti.

"Poraz je pretirana kazen, a to je nogomet. Moramo se dvigniti. Poškodovani nogometaši se bodo vrnili. V zadnjih dveh tednih smo imeli veliko smole. Tak je nogomet," je prepričan Lopetegui.

A za zaskrbljenost na klopi Reala ni poskrbel le zadnji poraz, zaradi poškodbe sta za menjavo zaprosila takoGareth Bale kot tudi Karim Benzema, kot da to ni dovolj, Lopetegui zaradi zdravstvenih težav ne more računati niti na Marcela, Isca in Danija Carvajala.

"V zadnjem času se soočamo z velikim številom negativnih dogodkov. Sedaj nas čaka premor, tako bomo lahko okrevali in poskušali obuditi občutke, ki smo jih imeli ob začetku sezone," je zatrdil Lopetegui in dodal: "Povrniti si moramo energijo. To je nekaj povsem normalnega. Zadetki bodo prišli. Spet bomo zmagovali."