Ramos odgnal vse dvome: Ostajam v Madridu

Sergio Ramos , dolgoletni kapetan 13-kratnih evropskih klubskih prvakov iz Madrida, je v zadnjih dneh ena od glavnih športnih tem v Španiji. Tamkajšnji mediji namreč na veliko poročajo o njegovi želji, da po dolgih 14 letih zapusti Santiago Bernabeu. Toda ena od največjih ikon v zgodovini kraljevega kluba je v četrtek sklicala izredno novinarsko konferenco, na kateri je odgnala vse dvome glede svoje prihodnosti. "Ostajam v Realu," je na navdušenje privržencev 'belega baleta' uvodoma dejal 33-letni Ramos in nadaljeval: "Ob tej priložnosti želim ovreči kakršna koli namigovanja, ki škodijo vsem vpletenim stranem. Meni, klubu kot instituciji in tudi predsedniku Florentinu Perezu , s katerim imava v nasprotju z izjavami zlobnih jezikov odličen odnos. Podoben odnosu očeta s sinom. Nikoli, poudarjam nikoli, nisem imel nikakršnih težav s komerkoli v klubu. Real je moj klub, kjer želim končati svojo športno pot. Če bom kdaj odšel, želim to storiti kot zmagovalec."

Kot toče in sin

Na vprašanje, kako 'vroč' je njegov odnos s predsednikom Perezom, je Ramos brez ovinkarjenja odgovoril: "Niti s predsednikom nikoli nisem bil v sporu. Logično pa je, da v določenih trenutkih, ko vam ne gre vse po načrtih, prihaja do konfliktov ali nesporazumov. Kakor vam je ljubše. Vsi, ki smo na kakršen koli način vpeti v šampionsko zgodbo največjega kluba na svetu, si želimo zmagovati. Redno, kontinuirano in ne glede na vse ovire. Moje želje, moje sanje, moji cilji so bili vselej povezani zgolj z Realom."



Obstajala je ...

Ramos je priznal, da je ponudba s Kitajske dejansko obstajala ... "Da, obstajala je odlična ponudba, a bila je mišljena zgolj kot izhod v sili, če bi začutil, da v Realu ne bi bil več zaželen. Toda, zdaj je vse jasno, moje misli so povsem osredotočene na Real. V preteklih dneh je bilo prisotnih vse preveč negativnih misli in neresničnih namigovanj, zato sem vesel, da sem uspel vse skupaj razjasniti," je na zadovoljstvo vseh prisotnih še pristavil kapetan Reala.