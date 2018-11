Ramos odgovoril Lovrenu: Nekateri si želijo priti na naslovnice časopisov

"Podcenjevanje lahko izvira iz frustracij ali drugih razlogov. Ne bom jaz tisti, ki mu bom odgovarjal. Čas vse postavi na svoje mesto, tako Lovrena kot druge, ki si želijo priti na tri naslovnice časopisov. To se ne bo spremenilo. Če imajo korist na moj račun … bolje bi bilo, če bi bili poznani zaradi svojega poklica in dela na igrišču," se je glasil odgovor branilcu Liverpoola Dejanu Lovrenu, ki je pred dnevi dejal, da ne razume, kako jeSergio Ramos lahko izbran za najboljšega branilca na svetu, ko pa dela več napak kot Lovren sam.

Hrvaški branilec pa ni bil edini, ki je kritiziral Ramosa v zadnjem času, tudi domači navijači so mu na Bernabeuu namenili žvižge na zadnji ligaški tekmi. "Ne govorim, da so kritike nepravične. Če ti Bernabeu nameni pozornost, je to zato, ker lahko daš veliko več. Žvižgali so velikim legendam in vedno imajo prav. Seveda je lepše igrati s podporo, toda če mi bodo v 14 letih kariere žvižgali le en dan, bom večno hvaležen. Dobro ali slabo, treba je nadaljevati. Tako kot se ob laskanju nisem šopiril, se zdaj ne bom dotaknil dna zaradi kritik," je zaključil Ramos.

O vlogi mlajših nogometašev v Realu, ki so bili tudi deležni številnih kritik (predvsem Marco Asensio), pa je povedal: "Mladim je treba pustiti, da uživajo, ne pa jim metati polena pod noge. Moramo se zavedati, da se morajo počasi dokazovati, da bodo lahko prišli na najvišjo raven in bodo imeli manj težav," je opozoril kapetan madridskega Reala.