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Nogomet

Ramos po enem letu našel nov klub? Tam ga čaka še ena legenda Reala

Madrid, 19. 10. 2026 07.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Sergio Ramos

Sergio Ramos (40) bi se lahko vrnil v španski nogomet in znova zaigral v Madridu, vendar ne v dresu Reala, kjer je preživel večji del svoje kariere. Predsednik Getafeja Angel Torres je potrdil, da se je pogovarjal s predstavniki legendarnega španskega branilca, ki je brez kluba od konca lanskega leta, ko je zapustil mehiški Monterrey.

Getafe je pred kratkim že pripeljal eno legendo Real Madrida, in sicer Danija Carvajala (34), zdaj pa obstaja možnost, da se jim pridruži še Sergio Ramos.

Predsednik omenjenega kluba Angel Torres je o morebitnem prestopu spregovoril v oddaji Tablero Deportivo na španskem nacionalnem radiu RNE. Potrdil je, da Getafe ima Ramosa v ožjem izboru, a hkrati poudaril, da njegov prihod trenutno ni prva prioriteta. "Z mano se je pogovarjal njegov agent, ki je obenem tudi njegov brat. Imamo šest osrednjih branilcev in to ni igralno mesto, kjer bi trener trenutno nujno potreboval okrepitve. Ramos pa je vsekakor na seznamu morebitnih kandidatov," je izjavil Torres.

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"Lahko bi prišel, na tem delamo že dlje časa, vendar to ni naša prioriteta," je dodal predsednik Getafeja, ki ni izključil možnosti, da bi se prestop uradno izpeljal med zimskim prestopnim rokom. Getafe je 13. oktobra potrdil prihod Danija Carvajala. Legendarni desni bočni branilec Reala je podpisal pogodbo do konca junija 2027, potem ko mu je preteklo poletje potekla pogodba z madridskim velikanom.

Carvajal je za prvo ekipo Reala igral od leta 2013 do 2026, s klubom pa je osvojil šest naslovov Lige prvakov, šest naslovov svetovnega klubskega prvaka in vrsto drugih lovorik. Bil je tudi član španske reprezentance, ki je leta 2024 osvojila evropsko prvenstvo.

Njegov prestop v Getafe je bil veliko presenečenje, saj gre za precej manjši klub od Reala. Zdaj pa bi se mu tam lahko pridružil še Ramos, s katerim sta si dolga leta delila slačilnico in osvajala največje lovorike v evropskem klubskem nogometu.

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