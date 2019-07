Ramos po eni največjih blamaž v zgodovini Reala: Ni razloga za skrb

Dnevnik AS je poročal, da se je Zidane s klopi stadiona MetLife podal na novinarsko konferenco in po soočenju s "sedmo silo" naj bi Francoz že sedel na klubski avtobus, torej se s svojimi varovanci v slačilnici sploh ni pogovoril o bolečem porazu. "Da ne bi bilo še bolj krvavo ali pa zato, da bi malce ohladil napetost, se je 'Zizou' raje umaknil na stran," so njegovo odsotnost pojasnili pri dnevniku AS.

"Tekmo smo vzeli kot prijateljsko, oni pa so igrali, kot da je finale. Premagali so nas v intenzivnosti in zelo dobro izkoristili svoje priložnosti," je zbranim medijem po obračunu povedal Realov kapetan Ramos, ki je bil neposredno udeležen v več prejetih zadetkov svoje ekipe.

Sergio Ramos je ob analizi zgodovinskega poraza madridskega Reala na derbiju z mestnim tekmecem Atleticom izpostavil pomanjkanje intenzivnosti v dvobojih, ki naj bi "kraljevi klub" v New Jerseyju drago stalo. Na sploh prvem madridskem derbiju izven evropskih meja je Real doživel potop epskih razsežnosti (3:7) v sklopu turnirja International Champions Cup, kjer je 13-kratni evropski prvak že po osmih minutah zaostajal že z 0:2. Na stadionu MetLife je sledila prava nogometna lekcija s strani razigranih soigralcev slovenskega reprezentanta Jana Oblaka , ki so s Škofjeločanom v vratih na polčas odšli s "petardo", vodili pa so tudi že s 6:0.

"Navijače Reala boli, tako kot po vsakem porazu. A ne bi nas smelo skrbeti. Lakota ni težava. To je le začetek, še vedno se zgolj pripravljamo. Začenjamo z ničle in moramo pozabiti na minulo sezono. Še prezgodaj je za ocene. Močno verjamem v to ekipo,"je o tekmi še dejal Ramos.

'Lakota ni težava' "Rezultat je previsok. Prekleto smo jezni, saj so naši neposredni tekmeci iz našega mesta. Lahko izgubiš na več načinov, a ne tako. Po groznem prvem polčasu je bil naš cilj, da na to pozabimo in poskusimo zmagati v drugem. Vsaj to smo storili,"je nadaljeval Ramos, ki mora s soigralci hitro odgovoriti po razočaranjih v minuli sezoni. Ta je na stadion Santiaga Bernabeua kljub povratku trenerja Zinedina Zidana prinesla le naslov svetovnih klubskih prvakov.

Nekdanji predsednik Reala Ramon Calderon, ki ga je v sumljivih okoliščinah leta 2009 s položaja spravil sedanji prvi mož kluba Florentino Perez, je na družbenih omrežjih opozoril, da madridskemu klubu grozi ponovitev razpada "galaktičnega" moštva, ki ga je Perez sestavil v svojem prvem mandatu. "Kar se je Real Madridu zgodilo v lanski sezoni in to, kar se dogaja na teh pripravah, ni slučaj. Če se člani kluba ne bodo pravočasno odzvali, bo prihodnost taka kot leta 2006. Prvič v zgodovini 3 leta brez osvojitve česar koli, ekipa na psu. Pomembnost nogometašev, kakršen je (Cristiano) Ronaldo, ni le v golih, ki jih zabijajo, ali v načinu njihovega delovanja. Gre tudi za moč, ki jo prenašajo na soigralce. Zato Real Madrid zdaj tako trpi zaradi zgodovinske napake predsednika, ki se mu je odločil odpovedati. Cristiano Ronaldo je bil tako pomemben za Real Madrid, da je lahko zakril vse strukturne napake kluba, tudi to, da imamo gradbenega inženirja za športnega direktorja, to, da imamo trenerja, ki je prišel iz tretjeligaškega kluba, in to, da nimamo načrta igre."

Valižanski zvezdnik Gareth Bale je uspel vnovič ujeziti privržence "kraljevega kluba", saj je po tem, ko je v drugem polčasu dobil priložnost, večkrat z nasmeškom pospremil dogajanje na zelenici. Ni skrivnost, da je Otočan tik pred slovesom od Madrida in bi po zadnjih informacijah lahko pristal na bajno ponudbo kitajskega prvoligaša Jiangsu Suninga, ki mu je plačo pripravljen povišati do za svetovni nogomet rekordnih višav.

Škandalozno, boleče in zgodovinsko Mediji do Reala niso imeli milosti, madridski dnevnik AS je situacijo v ekipi primerjal z "ruševinami", največji športni časnik v državi MARCAje tekmo opisal z besedami "škandalozno" in "boleče". Številni, tudi svetovni mediji, so se razpisali o "zgodovinskem ponižanju", kakršnega na Bernabeuu ne pomnijo že skoraj 40 let. Mnogi so se spomnili še ene poletne prijateljske tekme z münchenskim Bayernom , ki je Real 5. avgusta 1980 ponižal z 1:9.

Simeone: Igralci željni srkanja ideje

Trener Atletica Diego Simeoneje na račun Reala, predvsem na evropskih tekmah, prebedel kar nekaj noči, potem ko so ga sosedi z rdeče-belimi ustavili v kar dveh finalih Lige prvakov (2014 in 2016). Po lanski zmagi v evropskem superpokalu (4:2) in dejstvu, da je bil Atletico spet prepričljivo trši tekmec Barceloni v španskem prvenstvu, pa se reči očitno spreminjajo.

"Pripravili smo se tako, kot se za tekme Atletica in Reala spodobi in dobro se je izteklo. Vidim realnost tega trenutka, tekma je bila dobra, ne verjamem pa, da je ta tekma realnost nasprotnika ali dokaz naše," se je po tekmi pred pretiranim slavjem zadrževal Simeone. "Vidim, da so igralci željni srkanja ideje, ki smo jim jo predstavili, zdaj pa čakamo na naslednji obračun, ki ga bodo vsi odigrali v še boljši formi. Da je Zidane rekel, da jim je manjkalo intenzivnosti? Glede njihove priprave na to tekmo nimam komentarja. Mi smo se dobro pripravili in razumeli, kje lahko tekmecu škodujemo, uspela pa nam je izvrstna tekma. Uspeli smo poiskati dobra mesta za hitre in natančne prodore,"je dodal argentinski strateg.

"V nogometu je natančnost pomembna in vsakič, ko se nam je ponudila priložnost, nam je uspelo zadeti. Vedno pa lahko izboljšamo reči, bilo je nekaj trenutkov, v katerih je Madrid močno pritiskal na naši polovici in imel priložnosti, temu se je potrebno prilagoditi. Potrebno je združiti talent in trud. Vse ekipe imajo tri ali štiri zelo talentirane, tisti pa, ki mu uspe združiti skupinski trud s tem talentom, bo bližje zmagi. Ko smo osvojili državni naslov, smo igrali s Kokejem, Tiagom (Mendesem), Gabijem (Fernandezom), Ardo (Turanom), (Davidom) Villo in Costo. Ekipo oblikujejo igralci, trenerji pa nato delujemo glede na to, kaj vidimo. A več talenta kot imaš, bližje zmagi si."

