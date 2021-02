Ramos prestal operacijo kolena, nazaj do konca marca

Po prvih ocenah v španskih medijih je bila operacija v španski metropoli uspešna, Ramos pa je že odpadel za obe tekmi z Atalanto v osmini finala Lige prvakov. Prva bo (prenos s studijskim delom se bo na Kanalu A in VOYO začel ob 20.30) na sporedu 24. februarja.

Bolečine, ki jih je kapetan madridskega Reala Sergio Ramos v levem kolenu čutil vse od poraza na polfinalni tekmi španskega superpokala z Athletic Bilbaom, niso popustile, zato je srednji branilec in kapetan španske izbrane vrste v dogovoru s klubom prestal manjšo operacijo meniskusa levega kolena.

Španski športni dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da se ob Ramosovi operaciji ni zgodil "najhujši scenarij", po katerem bi moral izkušeni Sevillčan počivati več mesecev. Vrnil naj bi se že do konca marca, napovedano trajanje okrevanja pa je med najmanj šestimi in največ osmimi tedni.