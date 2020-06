Ramos v Realu do leta 2022, nato k Beckhamu v Miami?

Madridski dnevnik ASje na svoji spletni strani poročal, da bo Sergio Ramos, če bo šlo vse po načrtih, svoje službovanje pri Real Madridu sklenil s skoraj 37 leti po koncu sezone 2021/22. Da bi se to zgodilo, bo moral trenutni kapetan kluba sprejeti podaljšanje pogodbe, ki se mu trenutno izteče ob koncu naslednje sezone.

ASdodaja, da se kljub najverjetnejšemu slovesu od Reala v letu, ko naj bi bilo na sporedu tudi svetovno prvenstvo v Katarju, ne pripravlja na upokojitev. Do takrat želi po številu nastopov preseči legendarnega napadalca madridskega Reala, Raula Gonzaleza(741), za katerim trenutno pri 640 tekmah še precej zaostaja. Veliko bližje je Carlosu Santillani, ki je na večni lestvici nogometašev Reala peti s 645 nastopi. V španski reprezentanci je že nekaj časa rekorder z največ nastopi v njeni zgodovini (170), to številko pa želi še izboljšati do SP 2022, ki ga nameravajo v Katarju revolucionarno pripraviti med novembrom in decembrom.

V Miamiju je že zdaj znan obraz

ASdodaja, da je Ramosova želja odigrati tudi "nekaj let" v severnoameriški ligi MLS, kjer lahko računa na "prijatelja" Davida Beckhama, so zapisali. Nekdanji soigralec pri Realu in legendarni vezist Manchester Uniteda ter angleške reprezentance je zdaj lastnik novoustanovljenega MLS-ligaša Inter Miamija.

"Kaj bi bila boljša reklama za privabljanje navijačev kot je kapetan reprezentance Španije in Reala?"se sprašuje AS, ki dodaja, da bi bil to "perfekten" način za odprtje velike niše privržencev "soccerja", kot v Združenih državah Amerike pravijo nogometu. "Za Davida in njegovo nogometno franšizo bi bil to ogromen impulz. Nekdanji angleški vezist, s katerim je skupaj igral dve sezoni pri Realu, kjer sta stkala veliko prijateljstvo, je bil med povabljenci na njegovo poroko s Pilar Rubio v Sevilli lansko poletje. Ne gre niti pozabiti, da je pred dvema letoma, kmalu po izpadu Španije na SP v Rusiji (2018), Ramos skupaj z družino preživel zadnje dneve počitnic v omenjenem ameriškem mestu, kjer so ga opazili z njegovimi prijatelji ter pevcema Marcom Anthonyjem in Alejandrom Sanzem, nato pa se je priključil nogometašem Reala, ki so začeli s pripravami na novo sezono z ameriško turnejo."

A v tem trenutku, še poroča AS, želi Ramos "nadaljevati z dvigovanjem lovorik z Realom". Za začetek si želi prvenstvenega naslova, ki bi bil zanj sicer peti v zadnjih 15 letih, kot vedno pa je želja tudi Liga prvakov, v kateri pa Real, brez suspendiranega Ramosa, čaka težka naloga na povratni tekmi osmine finala pri Manchester Cityju (1:2). Trenutno tudi pili formo za prvo ligaško tekmo po prekinitvi tekmovanja z Eibarjem, ki ga bo Real tako kot vse naslednje tekmece gostil na stadionu Alfredo Di Stefano v klubskem centru Real Madrid City (Valdebebas). Prav Ramos je ob otvoritvi stadiona, ki nosi ime klubske legende iz Argentine, dosegel prvi gol in v nedeljo želi po poročanju časnika AS ponoviti vajo ...