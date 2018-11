Ramos vrača Lovrenu: Všečkal je fotografijo, na kateri Hrvat joče v finalu Lige prvakov

Lovren in Ramos

Spomnimo, vse skupaj se je začelo na začetku tega meseca, ko je Dejan Lovren dejal, da ne razume, kako je lahkoSergio Ramosdobil nagrado za najboljšega branilca, ko pa dela več napak kot on sam. Ramos, branilec madridskega Reala, je na novinarski konferenci španske reprezentance nato dejal, da ne misli odgovarjati Lovrenu in da nekateri nogometaši želijo s takimi izjavami zgolj priti na naslovnice ter da bi bilo bolje, da bi se dokazali na igrišču.

Lovren, branilec Liverpoola, pa je nato nadaljeval bitko z Ramosom po veliki zmagi Hrvaške nad Španijo v Zagrebu in v garderobi posnel video sporočilo, v katerem je dejal: "Aha. 3:2. Pa ti govori, mojster … na konferenci, mojster … To so navadne pič*e. Samo ta, hrvaški grb šteje. Zdaj premagamo še Anglijo. Rušimo."