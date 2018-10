Ramos že 'pošilja sporočila' Conteju: Spoštovanja ne moreš vsiliti

Ti naj bi bili nezadovoljni z drakonskim režimom italijanskega strokovnjaka, ki je močno posegel v klubski jedilnik in svoje varovance pred vsemi domačimi tekmami zbral v hotelski "karanteni". Večkrat se je sporekel tudi s klubskim vodstvom, ki po mnenju južnjaka ni storilo dovolj za prihod primernih okrepitev, julija pa je Chelsea Italijana ob nezadovoljstvu nad petim mestom v prvenstvu ter uvrstitvijo v Ligo Evropa tudi uradno odpustil.

Antonio Conte je brez ekipe vse od poletja, ko je vodil zadnjo tekmo na klopi Chelseaja . Od modrih se je poslovil z osvojenim pokalom FA, drugo lovoriko v dveh letih, kolikor jih je nekdanji trener in vezist Juventusa preživel na vedno "nestabilnem" stadionu Stamford Bridge. 49-letnik po rodu iz Lecceja je izvrstno začel z vodenjem kluba iz zahodnega Londona in z njim v velikem slogu osvojil državni naslov v svoji prvi sezoni izven Italije, nato pa so začele v javnost sredi njegove druge sezone curljati številne zgodbe o nezadovoljstvu nogometašev.

Trenerji s pregovorno trdo roko v zadnjih sezonah niso prinesli velikega števila uspehov Ramosu (na fotografiji desno) in soigralcem.

Pogovori so se začeli že poleti

Španski ASporoča, da nameravajo vodilni pri Realu Conteja že v ponedeljek razglasiti za novega trenerja in ga v ogenj poslati že na naslednji tekmi španskega pokala. Zanimivo: Real bo gostoval pri Melilli v španski enklavi na severu Maroka, Conte pa je vse do nedelje dopustoval v bližnjem Egiptu, od koder se bo očitno preselil na jugozahodne obale Mediterana.

REAL

Italijanski športni časnik Corriere della Sera je že pred dvema tednoma pisal o prvem stiku med Contejem in Realom, beli balet informacije ni zanikal, je pa v javnost poslal govorice, da Italijan "ni trener, ki bi se skladal z vizijo kluba". Tudi ob drugem klicu predsednika Florentina Pereza, ki naj bi pred dobrim tednom govoril s Contejevim agentom Federicom Pastorellom, se Real ni oglasil.

'Zaveda se, da ga čaka veliko dela'

Conte je bil v kombinacijah za Realovo klop že takoj po tem, ko je postalo jasno, da klub po treh zaporednih naslovih v Ligi prvakov zapušča Zinedine Zidane, a do prihoda večkratnega italijanskega prvaka ni prišlo. V zadnjih dneh naj bi Conte ravno zaradi Reala zavrnil ponudbo AC Milana, ki po slabem začetku sezone že "tipa" za naslednikom sicer izjemno priljubljenega Gennara Gattusa.

"Izvedeli smo, da je včeraj govoril s Cristianom Stellinijem, ki naj bi bil, a priori, njegov pomočnik pri Real Madridu. Opozoril ga je, da naj bo pozoren na dogodke na 'clasicu', ker obstaja možnost, da bi ju nemudoma poklicali v Madrid. Conte se zaveda, da ga čaka veliko dela v Madridu, tako je povedal ljudem, ki ga obkrožajo, a ta avantura je zanj ogromen motiv, začela pa se bo, ko bo Florentino uradno oznanil zamenjavo Lopeteguija," piše madridski dnevnikAS.

Ramos: Nadzor slačilnice je najpomembnejši

Z nekaj pomenljivimi izjavami je po bolečem porazu na nedeljskem velikem obračunu z Barcelono (1:5) že postregel kapetan Reala Sergio Ramos, ki so ga vprašali, če se mu zdi prav, da bo kraljevi klub najverjetneje posegel za trenerjem s pregovorno trdo roko. Spomnimo: zadnji trener takšnega kova, Jose Mourinho, je z Realom sicer požel nekaj uspehov, a ostal brez naslova v Ligi prvakov, Bernabeu pa zapustil po številnih sporih z nogometaši, tudi Ramosom.

"Trda roka? Spoštovanje se pridobi, ne moreš ga vsiliti. Ime ni pomembno. Osvojili smo vse naslove s trenerji, ki jih že poznate, na koncu pa je to, da znaš nadzirati slačilnico, najpomembnejše tehnično znanje katerega koli trenerja,"je po porazu na Camp Nouu dejal Ramos.

'Ključ do uspeha je delo'

"Moramo ostati mirni, ni potrebno kriviti nikogar. Vedeti moramo, da lahko vsi damo še malce več, včasih je krivda tudi na igralcih. V nogometu je tako: nekateri ljudje bodo verjeli (da prvenstvo še ni izgubljeno, op. a.), drugi ne. Osvojil sem že prvenstva, v katerih smo zaostajali za deset točk. Glave gor, ključ uspeha je delo. Za Madrid nikoli ni nič izgubljeno. Vedno sem imel zelo dober odnos z vsemi trenerji in kar sem jim moral povedati, sem jim povedal na štiri oči. Danes ni bil pravi trenutek za pogovore,"je dodal kapetan španske izbrane vrste.

A kolesje se je v ozadju že zavrtelo in se, pošteno povedano, vrti že nekaj časa. Lopetegui že odšteva zadnje ure na klopi kraljevega kluba, na katero bo Perez po Mourinhu in Rafaelu Benitezuspet posadil nepopustljivega trenerja. Bo Conte uspešnejši od Portugalca in Španca?