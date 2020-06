Ramos brez besed o novi VAR-polemiki: Naj si ne izmišljujejo

"Da sem nekaj več kot branilec? Nogomet je kolektiven šport in motivirajo te tudi osebni cilji, to mi je v ponos, a je drugotnega pomena. To je nagrada za leta vloženega dela. Je pa ekipa začutila utrujenost, ki se je nabrala po tekmah na vsake tri dni. Regeneracija je, kakršna je. Cilj je bil, da se vnovič prebijemo v vodstvo, veliko reči lahko izboljšamo, a smo zadovoljni s tem, kako smo igrali v določenih trenutkih tekme. Izboljšamo pa lahko vse, generalno gledano, to je vedno mogoče. Moramo znati 'ubiti' tekme. Imeti več posesti in si žogo pridobivati na nasprotni polovici, s čimer ti je vse lažje. Ostalo nam je še sedem finalov. Samo eno prvenstvo bo 'koronaprvenstvo' in želimo si ga osvojiti zaradi ljudi."

"Ves hrup, ki se proizvaja, nastaja zato, ker smo vodilni, prej, ko nismo bili, se ni toliko govorilo," je takoj po tekmi za televizijo Movistar povedal Ramos. "VAR nam lahko pomaga in nam škoduje, a ne verjamem, da so odločitve že vnaprej sprejete, glede na ves ta hrup se zdi, da bi se morali za naše vodstvo na lestvici zahvaliti sodnikom. Naj si ljudje ne izmišljujejo," je nadaljeval izkušeni Sevillčan.

Real Madrid je na pomožnem stadionu Alfredo Di Stefano povedel v 19. minuti, ko je akcijo z lobom prek vratarja izvrstno zaključil talentirani brazilski napadalec Vinicius Junior . Sodniki, glavni je bil Mario Melero , so pregledovali počasne posnetke zaradi morebitnega prekrška branilca Daniela Carvajala na začetku akcije, a se odločili, da je bilo vse čisto. Gol je obveljal, Mallorco pa je kljub nekaj spodbudnim akcijam in tudi priložnostim, vsakič je izvrstno posredoval vratar Thibaut Courtois , v drugem polčasu pokopal Realov kapetan Sergio Ramos , ki je s prostega strela dosegel enega najlepših golov v karieri.

Zidane: Postava? Tu smo, da poskušamo reči

Po tekmi je s televizijo Movistar in kasneje tudi na novinarski konferenci seveda spregovoril še Realov trener Zinedine Zidane. Ta je presenetil z začetno postavo in postavitvijo 4-2-3-1, ki kljub kar štirim napadalno usmerjenim nogometašem, poleg Viniciusa so začeli še Karim Benzema, Gareth Balein Eden Hazard, ni prinesla pretirane prevlade na igrišču.

"Morda še ne blestimo najbolj. Moramo vztrajati pri čvrstosti, to je v nogometu najpomembneje," je za Movistar dejal Zidane."Bili smo odločni v obrambi in morda nam je res nekaj manjkalo. Na koncu koncev pa po štirih tekmah v tako kratkem času nič ne de. Pomembne so tri točke in moramo razmišljati pozitivno," je nadaljeval.

"Ramos? Godil mu bo gol s prostega strela. Po tem, ko je toliko vadil, mu bo godilo. Obrambno pa je odigral kot vedno‒je naš vodja ekipe, naš kapetan in vedno nam kaže pot. Postava? Tu smo, da poskušamo reči. Veliko nogometašev igra in veliko jih manjka, brez nogometaša, ki je bil odsoten (vezist Casemiro, op. a.), pa smo vedeli, da je bila to ta možnost. Igrali smo precej dobro, jasno pa, da nam je nekaj manjkalo, vedno lahko izboljšamo stvari. Odhajam zadovoljen z zmago, s štirimi zaporednimi. Moramo si dobro odpočiti, tekem je veliko. To se bo dogajalo vsem ekipam. Sodniki? Je že odgovoril Sergio. Ne bom se še enkrat vmešaval v te zadeve, imam že dovolj svojega. Želim le to, da bi si dobro odpočili, v nedeljo je namreč tekma. To je težavnost tega prvenstva, a tudi lepota našega nogometa."

Kritike iz Katalonije in tabora Mallorce

Po pričakovanjih so imeli veliko pripomb nad razpletom tekme oziroma dejstvom, da sodniki niso razveljavili gola Viniciusa Juniorja, spet mediji v Kataloniji. Športni časnik Mundo Deportivoje poročal o "še eni zmešnjavi", v kateri je VAR "spet pomagal" Madridčanom. Vmešala se je tudi tradicionalno veliko bolj zadržana La Vanguardia, ki je zapisala, da VAR "tudi tokrat ni zamudil". Mundo Deportivoomenja še spregledano izključitev Ramosa.

"Menim, da je bil nad mano storjen čist prekršek," se je po tekmi jezil tudi vezist Mallorce Dani Rodriguez, ki je v dvoboju s Carvajalom izgubil žogo pred zadetkom Viniciusa."Sodnik mi je rekel, da je bilo dvomljivo, a bilo je povsem jasno. Tudi pri drugem golu je jasno videl, da je bila roka, nam pa se ni zdelo tako. A ne smemo se osredotočati le na to, ekipa je opravila izvrstno delo, čeprav nam manjkajo zadetki. Ko nisi zbran pred golom, je proti tem ekipam težko kaj izvleči. Imeli smo svoje priložnosti, nismo zadeli, oni pa ti iz peščice priložnosti zabijejo dva."

'V prihodnje boste videli, zakaj je Romero velik nogometaš'

Pri Mallorci so proslavljali tudi zgodovinski trenutek, saj je trener Vicente Moreno, ki se po tekmi ni želel ukvarjati s sodniki (dejal je le, da je sporne situacije videl drugače kot oni), ponudil priložnost rekordno mlademu debitantu. Luka Romeroje v 84. minuti podrl španski rekord, ki ga je v vrstah Celte s 15 leti in 255 dnevi držal Francisco Bao "Sanson" Rodriguez.

"Predvsem sem ga želel pomiriti, bolj kot da bi mu povedal kaj taktičnega," je za Movistar povedal Moreno."Položil sem roko na njegovo srce in udarjalo mu je 2000-krat na sekundo. Govorimo o fantiču, ki ima 15 let ... Če smo v igro poslali tega fantiča, smo to storili zato, ker mislimo, da si to zasluži in da je tega sposoben. Na treningih ga stimuliramo in to vsrkava ter se iz dneva v dan izboljšuje. Bilo je le vprašanje iskanja pravega trenutka, da bi nastopil prvič, v prihodnje pa boste videli, zakaj je velik nogometaš,"je še dodal Moreno.