'Panika' v vrstah Reala: Ramos in Vazquez zavrnila ponudbi o podaljšanju

To, da je vrag odnesel šalo, se prvi mož madridskih belih Florentino Perez in njegov upravni odbor še kako dobro zavedata.

Trenutno stanje z nekaterimi nosilci igre, ki se jim ob koncu aktualne sezone iztečejo pogodbe, je vse prej kot obetavno. Razen Luke Modrića, ki je v nedavnem obširnem intervjuju zaAs potrdil, da je pristal na nove pogoje ob podaljšanju pogodbe za dodatno sezono, so se na drugi strani pogajanja z dolgoletnim kapetanom Reala in španske izbrane vrste Sergijem Ramosom precej zavlekla in kot je razvidno iz poročanja glavnih madridskih časnikovAsa in Marce zašla v slepo ulico.

"V tem trenutku je zelo težko napovedati, kaj se bo na koncu zgodilo. Dejstvo je, da Sergio ni pristal na prvotno ponudbo predsednika Pereza. Ta med drugim vsebuje 10-odstotno zmanjšanje nogometaševe letne plače (od 15 milijonov evrov, kolikor Ramos zasluži zdaj, op. p.) in podaljšanje za le eno sezono z možnostjo podaljšanja za še dodatno (1+1, op. p.). To je nekaj, na kar Sergio ne želi pristati. Po vseh letih, ki ji je preživel na Santiagu Bernabeuu, meni, da si je zaslužil boljšo ponudbo. Glede na to, da se mu pogodba s klubom izteče ob koncu sezone, je že obvestil predsednika Pereza, da bo prisluhnil tudi ostalim ponudbam," je za radijsko oddajo El Chiringuito povedal Sergijev brat in hkrati zastopnik Rene Ramos.