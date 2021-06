Ramos: To ni dokončno slovo, ker se zagotovo vrnem nazaj v klub

"Spomnim se, kako sem z očetom in bratom prispel v klub. Star sem bil 19 let, še otrok, zdaj sem pa si tukaj ustvaril lastno družino s štirimi otroki. Prišel sem z družino, odhajam z družino. Hvala vsem, ki ste bili z mano v vzponih in padcih, ki ste me spoštovali in včasih tudi potrpežljivo prenašali. Predsedniku, mojim trenerjem in soigralcem, lahko rečem, da ta lepa leta brez njih ne bi bila mogoča, pa tudi brez drugih zaposlenih v klubu ne. Težko vas je ne pogledati in da me ne preplavijo čustva. Zahvaljujem se tudi navijačem, na žalost ni mogoče, da ste tukaj. V mojem srcu boste vedno imeli prostor," je bil čustven 35-letni branilec.

Ramos je potrdil, da ne namerava končati kariere. Želi v klub, kjer bi še osvajal naslove. "Še naprej bi rad užival v uspehih. Real je bila enkratna izkušnja, ne bom doživel nič podobnega, vendar se veselim še enega poglavja v svojem življenju. Igral bi še nekaj let. To ni dokončno slovo, ker se zagotovo vrnem nazaj v klub v kakšni drugi funkciji," je dejal Ramos.

"Hvala za vse, kar si dal klubu in ker si branil naš grb na dresu in dal svoje srce in dušo na vsaki tekmi in se vedno boril do konca," pa je ob slovesu dejal predsednik kluba Florentino Perez.