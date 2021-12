Ramos: Real obožujem, toda storil bom vse, da se s Parižani uvrstim v četrtfinale

Po seznanitvi z imenom nasprotnika, ki bo PSG-ju stal nasproti v osmini finala Lige prvakov, ni bil najbolj zadovoljen, a je v isti sapi poudaril, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo s soigralci veselil preboja med osem najboljših moštev na stari celini. "Žreb je pač žreb. Ko se je slednji odvijal, sem bil ravno na poti v domovino na otvoritev fitnes centra. In ko sem izvedel, da bo naš nasprotnik Real, je bilo prisotnega precej grenkega priokusa. Vsi dobro poznajo mojo uspešno zgodbo z Realom, a življenje je pač tako hotelo, da se bom moral pomeriti z nekdanjimi soigralci, s katerimi me veže iskreno prijateljstvo," so bile uvodne Ramosove misli po žrebu parov osmine finala v Nyonu.

Sergio Ramos (35) nikoli ni skrival velike ljubezni do 13-kratnega evropskega klubskega prvaka. Ne nazadnje je bil ta odlični osrednji branilec vrsto let eden od najvidnejših članov bele družine s Santiaga Bernabeua, poleti pa ga je poklicna pot popeljala v Pariz, kjer se je pridružil že tako po imenih imenitni zasedbi Paris Saint Germaina, ki z Lionelom Messijem na čelu v tej sezoni odkrito napada najžlahtnejšo klubsko lovoriko na svetu.

O redko videnem zapletu, zaradi katerega so morali prireditelji dogodka na sedežu Evropske nogometne zveze žreb ponoviti, ni želel izgubljati preveč besed. "Osebno se s temi stvarmi ne obremenjujem. Seveda bi bil srečnejši, če bi ostalo pri prvotnem razporedu tekem, saj bi se lažje pripravil na dvoboja z Manchester Unitedom. A je, kar je. Zdaj je v mojih mislih prisotna zgolj želja, kako preskočiti tako kakovostno in visoko oviro z imenom Real Madrid. Verjemite mi, da bom storil vse, da se s PSG-jem uvrstim v četrtfinale," je poudaril Sergio Ramos, ki se počasi vrača v normalne tirnice po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe.

"Čeprav sem preživljal težke čase, sem uvidel, kdo so moji iskreni prijatelji. Najpomembnejše je, da se vrnem v staro formo, kajti le tako bom zopet lahko konkuriral za mesto v španski izbrani vrsti. Selektor Luis Enrique pa se bo na koncu odločil, ali me potrebuje. Imam še dovolj motiva in želje za nadaljevanje kariere," je še pristavil nekdanji član Reala in dolgoletni španski reprezentant.