Icardi rešil PSG, ki je tekmo končal brez 'rdečega' Ramosa

PSG je na 19 tekmah zbral 46 točk za 14 zmag in štiri neodločene izide ob le enem porazu. Parižani so danes gostovali pri Lorientu in si obetali tri točke za konec jesenskega dela prvenstva. Toda domačini so imeli drugačne načrte, po zadetku Thomasa Monconduita v 40. minuti jim je dolgo dobro kazalo v lovu na prvo zmago po nizu osmih porazov.

Na koncu pa je točko za zvezdniški PSG rešil Argentinec Mauro Icardi, ki je zadel v sodnikovem podaljšku, v 91. minuti. Pred tem je Sergio Ramos prejel dva rumena kartona in predčasno sklenil tekmo v 86. minuti. Španec je tekmo začel na klopi in v igro vstopil v drugem polčasu v 46. minuti.

PSG ima pred drugouvrščeno ekipo iz Nice, ki je danes z 2:1 po preobratu v drugem polčasu premagala Lens, še vedno velikih 13 točk naskoka (46:33). Tretje mesto pripada Marseillu (33), četrto oz. peto mesto pa z 31 osvojenimi točkami zasedata Rennes in Montpellier.

Monaco je bil doma z 2:1 boljši od četrtega Rennesa, čeprav je slednji povedel. Nato pa sta Wissam Ben Yedder in Kevin Volland pripravila preobrat za tri točke moštva iz kneževine. Na petem mestu se je Rennesu z zmago s 4:1 proti Angersu približal Montpellier.

Prvak Lille je na gostovanju pri Bordeauxu v zaključku tekme prišel do treh točk, zanje je v 84. minuti zadel Jonathan David. Lyon, ki na lestvici zaseda šele 13. mesto, je doma z Metzem igral neodločeno 1:1.

Marseille je doma točko proti Reimsu rešil globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa, ko je v 97. minuti iz enajstmetrovke za končnih 1:1 zadel Dimitri Payet. Peti zaporedni poraz je vpisal zadnjeuvrščeni St. Etienne. Nantes je bil boljši z 1:0. Troyes in Brest sta se razšla z remijem 1:1.

Tekma Clermont - Strasbourg je odpadla zaradi goste megle. Pred francosko prvoligaško druščino je zdaj božično-novoletni premor, 20. krog pa se bo začel 7. januarja.