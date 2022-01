Sergio Ramos: Na začetku je bilo težko

Kot kaže, je sedaj maksimalno pripravljen, PSG pa čakajo zahtevne preizkušnje v Ligi prvakov. V osmini finala bo tekmec PSG-ja prav nekdanji Ramosov klub Real Madrid. To bo za Španca izjemna motivacija in velik izziv, zato se želi čim hitreje vrniti v formo, ki ga je krasila, ko je nosil dres belega baleta.

Paris Saint-Germain nadaljuje s prevlado v francoski Ligue 1. Po zmagi proti Reimsu so Parižani v seriji 13 tekem brez poraza v prvenstvu. Posebna omemba za to tekmo velja pri Sergiu Ramosu , saj je španski branilec, ki je poleti prestopil iz madridskega Reala, dosegel svoj prvi gol v dresu PSG-ja. Izkušeni branilec je imel v tej sezoni veliko težav zaradi poškodb in je izpustil kar nekaj tekem.

"Zelo sem vesel te zmage in svojega prvega gola za to ekipo," je Ramos povedal za španski časnik AS po tekmi. "Vesel sem, da sem igral 90 minut. Vesel sem podpore navijačev in dobro je, da smo osvojili tri točke. Pomembno je, da se fizično izboljšujem dan za dnem in ekipi pokažem najboljšo različico sebe."

"Kar se tiče mesta Pariz, se počutim bolje, ker sem prej veliko časa preživel v Madridu. Na začetku je bilo težko, zdaj pa se počutim malo bolje. Dvigujem ritem in najpomembnejše je, da se fizično izboljšujem, da v najpomembnejšem obdobju dam vse od sebe za ekipo. Čakajo nas tekme v Ligue 1, Ligi prvakov in pokalnem tekmovanju. Najpomembneje je, da se vrnem v najboljši formi, to pa bo prišlo z minutami in samozavestjo," je prepričan 35-letni nogometaš.