Ramosova kalvarija še ni končana

Po uspešnem premiernem nastopu za Parižane minuli vikend proti Saint-Etienu, ki so ga dobili z rezultatom 3:1, se zdi, da je Sergio Ramos znova na začetku. Seveda je bilo jasno, da se bodo stvari odvijale počasi, toda Španec je znova izginil iz ekipe. Branilec minulo sredo ni igral na tekmi proti Nici, ni ga niti na seznamu za sobotno tekmo proti Lensu. Ramosovo fizično stanje je vse prej kot idealno, trenutno naj bi mu težave povzročale "utrujene mišice". Pariška ekipa naj bi sporočila, da zadeva sicer ni resna ali ogrožujoča, toda dejstvo je, da nogometaš, vajen igrati vse tekme, ni nared. Do prejšnjega vikenda Ramos v 207 dneh ni zaigral niti minute. Mišična nelagodja ter operacija kolena, ki jo je imel v februarju, so očitno močno vplivali na športnika. Leto 2021 zanj vsekakor ni leto, ki bi si ga želel ponoviti. Od začetka leta je odigral zgolj osem tekem, pet z Real Madridom, dve z reprezentanco ter zgolj eno s Parižani. Toda tudi tukaj ni vse gladko – za Španijo je na eni tekmi igral zgolj 45 minut, na drugi proti Kosovu pa zgolj pet. Z Madridom je od petih le trikrat odigral celotno tekmo. PSG-ju je od julija, ko se jim je pridružil, dodal le 90 minut.