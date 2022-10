Ramosova zbirka rdečih kartonov: Od prvega leta 2005 do za zdaj zadnjega v francoskem prvenstvu

Na francoskih zelenicah je bilo znova vroče. Pa ne zaradi samih zadetkov, teh na sobotni tekmi med Reimsom in vodilnim PSG-jem sploh nismo videli, temveč zaradi izrečenih besed. Na očeh javnosti se je znova znašel španski osrednji branilec Sergio Ramos, ki je prejel že svoj 28. rdeči karton v karieri. Temperamentni nogometaš se je sodnikovi odločitvi več kot načudil in bil z njo vidno nezadovoljen, toda trener Parižanov je potrdil, da je Ramos uporabil žaljive besede, dejal pa je, da ne ve, komu so bile točno namenjene. Kljub vsemu je dejstvo, da je Španec nesporni vladar v tej kategoriji, kategoriji izključitev. Lotili smo se dolgega pregleda vseh njegovih "spodrsljajev" do sedaj.

icon-expand Sergio Ramos FOTO: PSG

Sergio Ramos je v španski ligi rekorder po prejetih rdečih kartonih. Ko je bil član belega baleta, jih je prejel kar 20. Svojega zadnjega za klub (št. 26), če štejemo vsa tekmovanja, je prejel proti Manchester Cityu v Ligi prvakov februarja leta 2020. Precej "borbeni" branilec, ki sedaj zastopa barve francoskega velikana PSG-ja, se zdi, da pri 36 letih še vedno ostaja zelo vročekrven. In temperamenten, kar se za pravega Španca tudi spodobi. A na nogometnih igriščih je to včasih težava, ki jo sodniki tudi kaznujejo. Spodaj so zbrani vsi njegovi rdeči kartoni v vsem svojem sijaju. Zadnja dva, ki ju je prejel v dresu Parižanov, sta še posebej bleščeča. 1. Espanyol 1-0 Real Madrid, La Liga, 18. september 2005: Prva izključitev v Ramosovi karieri se je zgodila le mesec dni po tem, ko je zaigral za Madridčane. Z dvema rumenima kartonoma v drugem polčasu je predčasno zapustil igrišče. 2. Real Madrid 2-1 Olympiakos, Liga prvakov, 29. september 2005: 11 dni kasneje je Španec znova udaril, "težave" pa mu je povzročal rezervist Olympiakosa, Giannakis Okkas. 3. Real Sociedad 2-2 Real Madrid, La Liga, 27. november 2005: Obe ekipi sta tekmo zaključili z 10 igralci. Rezultat je izenačil Zinedine Zidane, Ramos je bil izključen, ko je njegova ekipa zaostajala z 2:0. 4. Real Madrid 3-3 Villarreal, La Liga, 7. maj 2006: Igrala se je Zidanova zadnja tekma za beli balet, kar je bilo še posebej spektakularno. Toda blestel je tudi Ramos. Nasprotnikov strel je želel blokirati in to z roko (ker je žoga letela proti golu), kar je pomenilo direkten rdeči karton. Odločitev, ki jo je hierarhija Bernabeua s pritožbo kasneje sicer uspela razveljaviti.

5. Real Madrid 1-1 Atletico Madrid, La Liga, 1. oktober 2006: Mestni derbi, ki je postregel z izključitvijo. Dva rumena kartona, drugega je prejel zaradi prekrška nad Fernandom Torresom. 6. Sevilla 2-0 Real Madrid, La Liga, 3. november 2007: Ramosov odnos z njegovim nekdanjim klubom je doživel novo poglavje, potem ko je znova prejel dva rumena kartona, medtem ko je Madrid že zaostajal z 2:0. 7. Recreativo de Huelva 2-3 Real Madrid, La Liga, 1. marec 2008: Burna tekma, ki je znova zaznamovala Španca, oz. Španec njo. S komolcem je udaril nekdanjega Liverpoolovega igralca Florenta Sinama-Pongolleja. Tudi že pred tem je storil prekršek, na poti v slačilnico pa naj bi na svoj način užalil še sodnika. 8. Real Mallorca 1-1 Real Madrid, La Liga, 5. april 2008: Znova ena izmed ključnih tekem. Prvi karton si je prislužil z igro z roko, drugega zaradi prekrška. Skupil jo je njegov takrat španski soigralec Fernando Navarro. 9. Real Madrid 4-3 Malaga, La Liga, 9. november 2008: Rezultat je kazal 2:2, tekma je bila tik pred polčasom, Ramos si je prislužil direktni rdeči karton, ker je stopil na prsi levega bočnega branilca Malage Eliseuja, ki je v tistem času ležal na tleh. 10. Atletico Madrid 2-3 Real Madrid, La Liga, 7. november 2009: Že druga izključitev na mestnem derbiju, tokrat zaradi "ciničnega prekrška" nad Sergiom Aguerom, ki bi najverjetneje pospravil žogo v mrežo. 11. Ajax 0-4 Real Madrid, Liga prvakov, 23. november 2010: "Pameten" drugi rumeni karton, ki ga je prejel, ker je zadrževal žogo oz. bolje rečeno zavlačeval, kljub vodstvu njegove ekipe in (že) napredovanju v osmino finala. 12. Barcelona 5-0 Real Madrid, La Liga, 29. november 2010: Veliko ponižanje Madridčanov na Camp Nouu je sodu izbilo dno. Ramos je storil grd prekršek nad Davidom Villo (pokosil ga je, kot bi rekli), nato pa je sledil še prekršek nad Messijem (od zadaj). S Carlesom Puyolom in Xavijem Hernandezom se je nato "spopadel" še na poti skozi tunel.

13. Barcelona 2-2 Real Madrid, Copa del Rey, 25. januar 2012: Drugi rdeči karton na "Classicu". Prejel ga je zaradi dveh rumenih. Najprej zaradi predolgega jezika, nato zaradi komolca, ki ga je uperil zoper reprezentančnega kolega Sergia Busquetsa. 14. Villarreal 1-1 Real Madrid, La Liga, 21. marec 2012: Prekršek z nogo v višini prsi nad Nilmarjem mu je prinesel drugi rumeni karton. Na isti tekmi so rdeč karton prejeli tudi Mourinho (ker naj bi žalil sodnikovo mater), Mesut Ezil in kondicijski trener Rui Faria. 15. Real Madrid 4-0 Celta Vigo, Copa del Rey, 2. januar 2013: Po tem, ko so Madridčani že napredovali v naslednji krog, je Ramos storil prekršek (lahko rečemo, da ga je brcnil) nad vezistom Celte Augustom Fernandezom, ter nato dobil pet tekem prepovedi, ker je sodniku povedal še nekaj krepkih. Med drugim tudi to, da se je celotno tekmo "zajebaval" z njimi. Seveda, če nekoliko olepšamo njegove besede. 16. Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano, La Liga, 17. februar 2013: V 12. minuti je Ramos dosegel zadetek za vodstvo 2:0. V 18. je že bil izključen zaradi dveh rumenih kartonov, drugega ostro dosojenega zaradi igranja z roko. 17. Real Madrid 4-1 Galatasaray, Liga prvakov, 27. november 2013: Škotski sodnik Willie Collum je videl ponovni "cinični prekršek" nad napadalcem Galatasarayja Umutom Bulutom. To je bil eden bolj spornih rdečih kartonov v Špančevi karieri. 18. Osasuna 2-2 Real Madrid, La Liga, 14. december 2013: Realu je uspelo izničiti zaostanek 2:0, Ramos pa je znova dobil dva rumena kartona. Prvega so nato po pritožbi uspeli razveljaviti. 19. Real Madrid 3-4 Barcelona, La Liga, 23. marec 2014: Madrid Carla Ancelottija je izgubil "nadzor" nad tekmovanjem za naslov, in sicer na tekmi s tremi enajstmetrovkami in tremi goli Messija. Tretjega je dal po tem, ko je Ramos namerno podrl Neymarja od zadaj pri rezultatu 2:2.

20. Las Palmas 1-2 Real Madrid, La Liga, 13. marec 2016: Dvoletna suša prejemanja rdečih kartonov se je zaključila, ko je po nepotrebnem prejel svojega drugega rumenega na tej tekmi. Od zadaj naj bi "napadel" vezista Momo. 21. Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga, 2. april 2016: Ramos, ki se je takrat ravnokar vrnil na nogometne zelenice (po odsluženi kazni), je prejel rdeči karton (že četrti na El Classicih), potem ko je storil grd prekršek nad Luisom Suarezom pri rezultatu 1:1. Cristiano Ronaldo je imel še vedno čas, da je zadel za zmago. 22. Real Madrid 2-3 Barcelona, La Liga, 23. april 2017: Še en čisti rdeči karton zaradi "napada" proti Messiju. Argentinec je vse skupaj kaznoval z zmagovalnim zadetkom, ki je Zidanovo ekipo skoraj stal naslova v tistem letu. 23. Deportivo 0-3 Real Madrid, La Liga, 20. avgust 2017: Uvodni dan La Lige je Ramosu prinesel prvo rdečo barvo v novi sezoni 2017–2018. Drugi rumeni karton je prejel, ko se je "v zraku" spopadel z Borjo Vallejem iz Deportiva. 24. Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid, La Liga, 2. december 2017: Ramos je tekmo odigral z masko na svojem zlomljenem nosu. Morda je bil tudi zaradi tega še posebej občutljiv, ker je oba rumena kartona prejel po tem, ko se je nekoliko "branil" z roko pri skoku "na glavo". Enkrat proti Raulu Garcii in drugič proti Aritzu Adurizu.

icon-expand Sergio Ramos na tekmi proti Athletic Bilbau (2. december, 2017). FOTO: Twitter

25. Real Madrid 1-2 Girona, La Liga, 17. februar 2019: Ramos je bil znova izključen zaradi dveh rumenih kartonov, od tega si je prvega prislužil v 64. minuti, drugega v izdihljajih tekme. Najprej je z roko ustavil strel Aleixa Garcie, nato je z visoko dvignjeno nogo storil prekršek v kazenskem prostoru Girone. 26. Real Madrid 1-2 Man City, Liga prvakov, 27. februar 2020: Ramos je do takrat kar celo leto preživel brez izključitve. A ko se je Manchester City po zaostanku 1:0 na Bernabeu vrnil v igro (igrala se je prva tekma osmine finala Lige prvakov), je Ramos grobo potegnil Gabriela Jesusa, ki je prodiral proti golu. To je bilo dovolj, da se je izenačil z Zlatanom Ibrahimovićem in Edgarjem Davidsom po največjem številu prejetih rdečih kartonov v Lige prvakov (4). Zadnja dva kartona je prejel v francoskem prvenstvu Ramos je v soboto v Reimsu prejel drugi rdeči karton v Ligue 1, odkar se je 8. julija 2021 pridružil Parižanom. V 40. minuti srečanja, ki se je končalo z rezultatom 0:0, naj bi ugovarjal sodniku. Ramos je tako v samo 30 sekundah prejel dva rumena kartona – prvega po prepiru s sodnikom Pierrom Gailloustom, ta se je kasneje vrnil do Španca in mu nekaj trenutkov za tem podelil naravnost rdeči karton. Kot poroča Canal Plus France naj bi Andaluzijec uporabil besede: "Zakaj, zakaj jaz? La Puta madre." Njegove besede naj bi potrdil tudi trener Parižanov, Christophe Galtier, ki je dejal, da je uporabljal "izraze", ki jih navadno izrekajo nogometaši (tudi) na treningih.

"Kar se tiče žaljivih besed, sem jih tudi sam že velikokrat slišal na zelenicah, še posebej preko tujih igralcev. Takšne besede se žal uporabljajo, med pripravami, treningi. Sergia Ramosa zelo dobro poznam, prepričan sem, da žalitev ni bila namenjena sodniku. Gre za besede, ki ji je velikokrat slišati, posebej na španskih igriščih. Sodnik je žal to vzel zelo osebno in ga posledično tudi izključil. Ne bom oporekal rdečemu kartonu, dejstvo je, da je bilo veliko nervoze v ekipi, frustracij zaradi dejstva, da je tekmec igral zelo dobro tekmo," je še priznal trener.