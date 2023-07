Ramsey iz Nice v domači Cardiff

Čeprav je imel Aaron Ramsey še eno sezono pogodbo z Nico, je pred kratkim prosil vodstvo, da zapusti Azurno obalo in z Valižani podpisal dveletno pogodbo. Ramsey je tako že uspešno opravil zdravniški pregled v Cardiffu in se vrnil v klub iz otroštva ter začetka kariere, od koder je nato za deset let oblekel dres Arsenala.

Nabral je tudi izkušnje pri Juventusu iz Torina, Glasgow Rangers in Nici, za katero je odigral 34 tekem.