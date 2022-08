Ramsey našel novega delodajalca, Jota podaljšal z Liverpoolom

Aaron Ramsey in torinski Juventus sta se pred tednom dni dokončno dogovorila, da bosta šla v prihodnje vsak po svoji poti, sedaj pa je 31-letni Valižan našel novega delodajalca. To bo francoski OGC Nice, s katerim je Ramsey po poročanju tujih medijev podpisal enoletno pogodbo. Ramsey je v karieri nastopil tudi na 75 reprezentančnih tekmah za Wales in dosegel kar 20 golov.