Ramsey pred finalom Lige Evropa: To je največja tekma moje kariere

Kakorkoli se bo sredin finale razpletel, je že zdaj jasno, da so Škoti s svojo evropsko avanturo presegli vsa pričakovanja. Sploh zato, ker so jim na poti do zadnje stopničke nasproti stali številni renomirani klubi. V izločilnih bojih je Rangers doslej nanizal Borussio Dortmund, Crveno zvezdo, Brago in v polfinalu še RB Leipzig. "Nekateri od naših nasprotnikov so bili odlični, a smo jih vseeno premagali. Zato smo lahko zelo samozavestni. Pokazali smo, da se znamo prilagoditi na nasprotnika, da pridemo do želenega rezultata. V finalu ne bo nič drugače," optimistično pričakuje Ramsey.