Rangers je postal najslabši klub v zgodovini skupinskega dela LP

Aktualni škotski podprvaki so maja letos igrali v finalu Lige Evropa, ki so ga po streljanju enajstmetrovk izgubili proti Eintrachtu iz Frankfurta. Avgusta so navijači kluba iz Glasgowa slavili prvo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov po 12 letih odsotnosti. Rangers je bil izžreban v skupino A, kjer so jih čakali Ajax, Liverpool in Napoli. Takoj je bilo jasno, da so Škoti po kakovosti zadnje moštvo v težki skupini, vendar tako slabih prestav ni pričakoval nihče.