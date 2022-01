Rangnick in Martial zgladila spor, a Francoz vseeno želi zapustiti klub

Kot poroča AFP, sta spor zdaj zgladila, ali se bo Martial vrnil v ekipo, pa za zdaj še ni jasno. "Odkrito sva se pogovorila, vsak je predstavil svoj pogled, zakaj se je to zgodilo. Težavo smo rešili, zadnja dva dneva ni treniral, najbrž bo vadil danes, po treningu pa se bom odločil, ali bo kandidiral za naslednjo tekmo ali ne," je dejal Rangnick, ki pa po napovedih angleških strokovnjakov nanj ne bo računal, saj se v ekipo vračata Cristiano Ronaldo in Marcus Rashford .

26-letnega francoskega nogometaša otoški mediji že nekaj časa povezujejo z odhodom iz Manchestra, saj ni zadovoljen z igralnim časom, ki mu je namenjen. Sprva se je zanj resneje zanimala Sevilla, ki si ga je bila pripravljena sposoditi do konca sezone, a naj mu ne bi bila pripravljena plačevati celotne plače, zato so pri Unitedu ponudbo Špancev zavrnili. Med resnimi kandidati se omenjata še Barcelona in Juventus, ki pa bi ga tako kot Sevilla za začetek zgolj vzela na posojo. Kdor koli si bo Francoza sposodil do konca sezone, mu bo moral namesto matičnega Uniteda nakazovati celotno plačo ter Rdečim vragom nakazati še odškodnino, ki naj bi se po nekaterih poročanjih gibala okoli šest milijonov evrov.