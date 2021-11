Rangnick tudi uradno sedel na klop Manchester Uniteda

63-letni Ralf Rangnick se je v nogometnem svetu uveljavil predvsem kot trener Hoffenheima, ki ga je iz četrte nemške lige spravil v prvo, Schalkeja, ki ga je leta 2011 popeljal do polfinala Lige prvakov in RB Leipziga, kjer je klub pomagal dvigniti na nivo najboljših nemških klubov, nazadnje pa je opravljal funkcijo športnega direktorja Lokomotova iz Moskve.

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil Manchester Unitedu in hkrati že osredotočen, da sezono uspešno pripeljemo do konca. Ekipa je polna talentov, v njej pa vidim ravnovesje mladosti in izkušenosti. Prihodnjih šest mesecev se bom trudil pomagati igralcem razviti njihov potencial individualno in predvsem kolektivno. Veselim se tudi, da bom nato lahko klubu tudi dolgoročno pomagal s svetovanjem," je v prvi izjavi dejal Ragnick