Ranieri: Anglija ali Italija? Možnosti so 50 : 50

"Mislim, da bo Anglija od začetka pritiskala, ker jo bodo ponesli navijači. Italijani se bodo pritisku skušali izogniti s hitrimi podajami, 'ena-dve', tako kot igrajo že vse prvenstvo. Mislim, da so možnosti za zmago deljene, 50:50," je v intervjuju za BBC svojo napoved finala evropskega prvenstva podal Italijan, ki je na Otoku vodil Chelsea, Leicester City in Fulham.

"Veseli me, da je v italijanski reprezentanci toliko mladih nogometašev, na drugi strani pa je nekaj zelo izkušenih, kot sta Leonardo Bonucci in Georgio Chiellini . To je odlična zmes. Ta ekipa ima pravo mentaliteto. Lahko bi rekel, da ima italijansko dušo, obenem pa si Roberto Mancini želi, da bi njegovi nogometaši igrali napadalno in atraktivno," je o izbrani vrsti naših zahodnih sosedov najprej povedal Claudio Ranieri .

"90 odstotkov Wembleyja bo navijalo za domačo reprezentanco, a Italija je pripravljena na ta izziv. Azzurri so dokazali, da znajo igrati nogomet, naredili bodo vse, da pridejo do zmage. Imajo vrhunske nogometaše, ki so pripravljeni na vse okoliščine. To, da bo proti njim skoraj ves stadion, jih bo že podžgalo," v rojake verjame Ranieri, ki je poudaril, da bo zelo pomembno tudi, kako bo svoje delo opravil glavni sodnik Björn Kuipers.

Nekdanji prvi mož Juventusa, Rome in Interja je pohvalil selektorja treh levov Garetha Southgata: "Sestavil je fantastično ekipo. Kot da bi šlo za klubsko ekipo. Videti je, kako povezani so nogometaši med seboj. Igrajo vsi za enega in eden za vse. V napadu imajo z Bukayem Sako, Raheemom Sterlingom, Masonom Mountom, Harryjem Kanom in Jackom Grealishem izjemno kvaliteto. Za njimi sta Kalvin Philips in Declan Rice, ki lahko zaustavita praktično vsak napad nasprotnika. Tudi obramba pa je izjemno čvrsta. Kyle Walker je bliskovito hiter, osrednja branilca John Stones in Harry Maguire pa sta izjemno močna. Odlična ekipa. Bravo, Southgate."