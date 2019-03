Ranieri hitro našel novo (staro) službo: na pomoč Romi po slovesu Di Francesca

Eusebio Di Francesco je k Romi prišel iz Sassuola in bil v minuli sezoni Lige prvakov eden vidnih posameznikov, saj je Rimljane popeljal v polfinale.

Eusebio Di Francescoje Romo prevzel v poletju leta 2017 in jo pripeljal do polfinala Lige prvakov, v tej sezoni pa ni šlo prav nič po njegovih željah: ob izpadu proti Portu je tudi domačem prvenstvu nazadnje njegovo moštvo izgubilo mestni derbi z Laziem z 0:3. Na 87 tekmah je vpisal 46 zmag, 18 neodločenih izidov in 23 porazov, poroča STA.