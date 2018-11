Ranieri se vrača: Fulham odpustil Jokanovića in ustoličil legendarnega 'lisjaka'

Fulham se je razšel z uspešnim srbskim trenerjem Slavišo Jokanovićem, ki je z Londončani v minuli sezoni ob številnih pohvalah medijev in privržencev nogometa v izjemnem (napadalnem) slogu napredoval iz drugoligaškega Championshipa, toda življenje v Premier League se po 12 prvenstvenih krogih ni razpletalo po željah vodilnih na stadionu Craven Cottage.

Fulham namreč s petimi točkami še naprej zaseda zadnje mesto, v sredo dopoldne pa je lastnik kluba Shahid Khans sodelavci sprejel odločitev o zamenjavi trenerja članskega moštva, ki ga bo v boj za obstanek popeljal nihče drug kot Italijan Claudio Ranieri, arhitekt neverjetne zmage Leicester Cityja v Premier League leta 2016. 67-letnik je s Fulhamom podpisal večletno pogodbo, prvo tekmo bo vodil na domačem stadionu prihodnjo soboto, ko v mesto prihaja še en iz skupine "ogroženih" Southampton.

Khan: Njegovo delo z Leicestrom je dobesedno legendarno

"Narediti spremembo brez pravega odgovora ali nasledstvenega načrta ni bila opcija,"je v uradni izjavi zapisal Khan. "Zato je bilo pomirjujoče in predvsem ključnega pomena, da smo imeli nekoga Claudiovega kalibra, ki je bil pripravljen sprejeti naš izziv. Claudio ne predstavlja tveganja in je pripravljen na Premier League, predvsem pa na to, kar v tem trenutku potrebujemo pri Fulhamu. Njegovo nedavno delo z Leicester Cityjem je dobesedno legendarno, ko pa pogledaš Claudiove izkušnje s Chelseajem in velikimi klubi po Evropi, je precej jasno, da v Fulham Football Clubu izrekamo dobrodošlico izjemnemu nogometnemu človeku."

