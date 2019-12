Raiola zagotovil, da se Pogba v Manchestru počuti kot doma: Želi osvajati lovorike z Unitedom

Med Solskjaerjem in Pogbajem se je razvila tesna vez, prav njun odnos pa naj bi bil razlog za Francozovo pripadnost vragom.

Naklonjenost je vzajemna, saj je tudi Norvežan na zadnji tiskovni konferenci pohvalil Pogbaja in zatrdil, da ga ne spusti nikamor. "Je fantastičen igralec, karizmatična osebnost in zadovoljni smo, da ga imamo v svoji sredini. Kljub vsem špekulacijam je prav da pojasnim, Pogba ne gre nikamor," je zagotovil Solskjaer.

Prav tesen odnos z norveškim nogometnim strategom naj bi bil eden izmed glavnih razlogov za Pogbajevo odločitev, da ostane v Manchestru. Francozov agent Mino Raniola je v pogovoru za Daily Telegraph razkril, da njegov varovanec niti najmanj ne razmišlja o odhodu. "Mislim, da se Paul resnično počuti kot doma. Podpisal bi lahko pogodbo s katerimkoli klubom, a z vsem srcem se je odločil, da se vrne domov. Paul je resnično prijazna oseba. Naj povem, da nikakor ne more kuhati jeze nad Solskjaerjem, saj sta razvila resnično tesen odnos še v času mladinskih selekcij. Med njima je velika mera spoštovanja, zato se nikakor ne more razjeziti nad njim," je razkril Raiola.

Zanimanje galaktikov

Ob tej priložnosti je Raiola potrdil tudi veliko zanimanje madridskega Reala za nakup francoskega nogometnega zvezdnika. "Real je bil zelo zainteresiran za nakup, vendar ga v Manchesteru niso želeli izpustiti. Iz tega nismo delali zdrahe, moja naloga je, da delujem v skladu z nogometaševimi željami. Nekateri si tako privoščijo številne izpade, a Paul ni eden izmed teh," je razkril eden najbolj razvpitih nogometnih agentov današnjega časa, ki skrbi za največje nogometne zvezdnike.

Raiola je ob tem poudaril, da so Pogbajev cilj lovorike, te pa želi dosegati v vrstah rdečih vragov: "Paul si želi biti uspešen in zadovoljen. Želi osvajati trofeje in rad bi jih dosegal v vrstah Manchester Uniteda."