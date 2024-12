Ranjena velikana v boju za evropsko preživetje

V osrednjem obračunu sredinega večera v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu se bosta ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO (20.30) na stadionu Allianz v Torinu med seboj pomerili moštvi Juventusa in Manchester Cityja. Tako eni kot drugi so glede na svoj ugled in (trenutni) igralski kader v dozdajšnjem delu ligaškega tekmovanja pokazali premalo za pozitivno oceno. Velikana evropskega nogometa imata po odigranih petih tekmah le dve zmagi na svojem računu in si bosta v mesebojnem obračunu prizadevala za poln točkovni izkupiček.