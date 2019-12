Ranjeni Everton zadal nov boleč poraz Chelseaju

Everton je med tednom utrpel poraz na mestnem derbiju z Liverpoolom, rane pa so nogometaši z Goodison Parka nekoliko zacelili z zmago proti Chelseaju v 16. krogu Premier League. Za zadovoljstvo domačih navijačev je že v uvodnih minutah tekme poskrbel Richarlison. Po predložku Djibrila Sidibeja z leve strani je Brazilec preskočil vse Chelseajeve branilce in z glavo žogo pospremil v mrežo.

TEKMA

V začetku drugega polčasa so domači prednost še povišali, po nespretnem posredovanju gostujoče obrambe ob podaji v kazenski prostor je do žoge prišel Dominic Calvert-Lewin, ki se je poigral z branilci in žogo pospravil za hrbet Kepe Arrizabalage. Le tri minute kasneje so gostje le našli pot do domače mreže, z razdalje je močan strel ob desni vratnici sprožil Mateo Kovačić. Chelseajeva obramba je vnovič zatajila pred koncem tekme, v 84. minuti je prav Calvert-Lewin, z veliko mero sreče in spretnosti, postavili končnih 3:1.