Raphinha mož odločitve na lasvegaškem el clasicu

Nogometaši španskega velikana Barcelone so v okviru priprav na novo sezono na turneji po Združenih državah Amerike odigrali četrti el clasico v zgodovini zunaj Španije proti Real Madridu. V Las Vegasu so Katalonci z zadetkom nove okrepitve Raphinhe v 27. minuti z 1:0 premagali aktualnega evropskega in španskega prvaka.

Raphinha, ki se je blaugrani pridružil v začetku meseca iz angleškega Leedsa, je bil mož odločitve pred 65.000 gledalci na stadionu Allegiant, domovanju ekipe NFL Las Vegas Raiders. Brazilec je prestregel slabo podajo Realovega Ederja Militae in po enem dotiku žoge z levico premagal vratarja belih, Thibauta Courtoisa. Katalonci so si ustvarili več strelskih priložnosti, a jim po zaslugi belgijskega reprezentančnega vratarja ni uspelo povišati izida. Prvič se je v novem dresu predstavil tudi Poljak Robert Lewandowski, ki je ta mesec zapustil Bayern, vendar se ob prvencu ni vpisal med strelce. Ob polčasu ga je, kot dogovorjeno, zamenjal Pierre-Emerick Aubameyang, ki je imel dve minuti po vstopu v igro lepo priložnost za povišanje vodstva, a je z glavo za malo zgrešil. Real Madrid bo ameriško turnejo nadaljeval v torek s tekmo proti mehiški Americi v San Franciscu, Barcelono pa isti večer v Dallasu čaka dvoboj z italijanskim velikanom Juventusom.